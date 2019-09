Caru' cu vedete: Cătălin Botezatu, primul mesaj după ce i-a fost descoperit cancerul. Designerul este de nerecunoscut; Andrei Ştefănescu de la Alb-Negru s-a căsătorit în secret

Andrei şi Antonia au o relaţie de şase ani şi au împreună un băieţel. "Suntem în Sinaia, am ţinut totul secret, am vrut să fac departe de Bucureşti, de toată nebunia, de aceea m-am învoit de la emisiune. Este un oraş special, mi-am petrecut o parte din copilărie aici. A fost emoţionant, pe fugă, dimineaţa. Ne bucurăm foarte mult. Acum o săptămână am împlinit şase ani de relaţie. Suntem bine şi important e că a ieşit momentul foarte bine. Am vrut să fie ceva discret, doar pentru noi. Ayan a înţeles că este o zi specială, a cărat buchetul Antoniei în permanenţă, e fericit, a văzut că trăim o zi frumoasă'', a declarat Andrei Ştefănescu, potrivit Ok magazine „Sunt într-un loc drag mie, la Mary, buna mea prietenă, aici, la pensiunea Mai – am o perioadă de recuperare, care este destul de grea, dar peste care voi trece. Și vă asigur că totul o să fie bine de acum încolo și vom ține legătura mai mult. Încă o dată: mii de mulțumiri prietenilor mei, medicilor, oamenilor de televiziune, oamenilor din televiziuni, lista este enormă. Cert este că vă iubesc foarte tare și m-am simțit atât de iubit, încât asta mi-a dat putere. Vă mulțumesc și vă iubesc.', a spus designerul, pe Facebook, conform Viva Fosta femeie de afaceri a postat pe un cont de socializare câteva fotografii din acele vremuri în care jongla cu trăirile. La fel ca şi acum, Monica avea multă carismă. "Sunt eu pe vremea cand nu era nevoie de hialuronic şi voltaren,1974'', a scris Tatoiu pe Facebook, scrie Click "Probabil mi-am făcut acea procedură la guşă, pe care am şi recunoscut-o. Ulterior, am auzit că mai mulţi doctori esteticieni şi-au dat cu presupusul şi au analizat pozele mele de pe Instagram şi că şi-au dat seama din pozele alea că eu de fapt mi-am făcut nasul. Dacă mi-l făceam, era bine, nici nu mă învineţeam, după o săptămână eram perfectă. E o operaţie foarte grea, şi în primul rând, m-ar speria operaţia în sine şi faptul că ar trebui sa iau o pauză destul de mare de la activitatea mea şi nu pot să-mi permit momentan să fac lucrul acesta. Nu-l văd ca pe un mare defect şi mă şi sperie că poate nu-mi place rezultatul final, asta mă sperie cel mai tare când vine vorba despre o operaţie la faţă”, a spus Nicole confrom Spy News După ce şi-a creştinat fiica la Mânăstirea Caşin, Elena Udrea şi logodnicul ei, Adrian Alexandrov, au plecat spre un restaurant de fiţe din Herăstrău unde şi-au aşteptat invitaţii de soi. Printre aceştia s-au numărat fostul preşedinte Traian Băsescu şi familia lui. Dan Bittman a fost artistul care s-a ocupat de atmosferă, iar părinţii micuţei au dansat îndrăgostiţi pe piesele lui. În nenumărate rânduri, când se afla în Costa Rica, Elena Udrea (45 de ani) şi-a exprimat dorinţa de a-şi boteza unica fiică, pe Eva Maria, în România, într-o biserică ortodoxă, iar vineri, 20 septembrie, i s-a îndeplinit această dorinţă, scrie Click