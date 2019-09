Caru' cu vedete: Adelina Chivu a impresionat prin eleganţă la Gala FIFA; Oana Zăvoranu, sinceră ca-ntotdeauna: „Am avut 10 perechi de silicoane”

Paradoxal, dar Oana Zăvoranu militează pentru naturalețe și, chiar dacă și-a schimbat silicoanele de nu mai puțin de de zece ori, acum este împotriva femeilor operate. „Am un bărbat pe care îl iubesc enorm, am copii blanosi pe care îi iubesc enorm, dar avem și noi problemele noastre că trăim în România. Știi ce este? cred că stresul e ăla care ne omoară pe toți. Acord o mare atenție fizicului pentru că eu cu asta vând, arăt bine la față la corp. Am avut 10 perechi de silicoane, toate modelele. Am avut toate formele, modelele, mărimile și etc. Să știi că multă lume mi-a zis, Oana nu ai îmbătrânit deloc, timpul peste ține nu trece”, a spus Oana conform Viva Soţia fostului fotbalist Cristi Chivu s-a făcut remarcată aseară la decernarea premiilor din fotbal. La Milano, Teatro alla Scala şi-a desfăşurat covorul de ceremonie primindu-şi invitaţii la Gala Fifa 2019, unde Lionel Messi a mai câştigat un trofeu, singurul care îi lipsea din palmares: FIFA the Best. Printre invitaţi s-au aflat nume mari ale sportului cu balonul rotund, printre care şi fostul star al României, Cristi Chivu. Alături de el, soţia sa, Adelina Chivu, a strălucit la propriu, optând pentru o rochie de seară metalizată cu bretele spaghetti şi decolteu frumos croit, care i-au pus în evidenţă trupul perfect, scrie Ok magazine „Ne-am apucat de organizare imediat cum mi-am revenit de pe patul de spital. Noi am mai făcut o ceremonie pe plajă în America. Pentru că am trecut prin ce am trecut şi în cel mai greu moment ne-am dat seama că avem nevoie şi de acte. (...) Mi-am dat seama că în ziua nunţii nu ai timp nici 5 minute să vorbeşti cu fiecare invitat. Mâncare foarte bună. Prima parte a videoclipului s-a filmat la Alba Iulia. În bierică mi-am dat masca jos. Eu am două personaje, Andreea Bălan cea strong şi cea de acasă, sensibilă. Când am văzut-o pe bunica, toată slujba am plâns”, a declarat Andreea potrivit Click pentru femei Un test pe care fiica celebrei prezentatoare de ştiri l-a făcut pentru vlogul său, spre amuzamentul fanilor internauţi. Frumoasa Alexia Eram şi-a propus să-şi distreze folowerii de pe Youtube cu un filmuleţ în care să le testeze celor mai apropiaţi oameni din viaţa ei, respectiv mama şi iubitul, cunoştinţele despre persoana ei, de la diferite obiceiuri până la hobby-uri, şi să afle care dintre ei o cunoaşte mai bine. Puşi faţă în faţă, Mario Fresh şi Andreea Esca s-au duelat nu doar în răspunsuri, ci şi în rapiditatea cu care au pus mâna pe clopoţelul care îi dădea dreptul celui mai spontan dintre ei să răspundă primul, notează Ok magazine ”Mi-aş dori un bărbat cu care să mă conectez uman, cu care să am ce să discut. Recunosc că m-a bântuit fiorul măritatului. Toată lumea mă întreba când mă mărit, când fac un copil. Ajunsesem să consider că este o problemă a mea că nu am făcut asta. Călătoria în India m-a făcut să înţeleg că nu despre asta e vorba. Puteam să mă mărit până acum de o grămadă de ori. Eu am nevoie de timp cu mine, de câteva ore în care să nu văd pe absolut nimeni. Să stau în casă, să merg în parc. Nu avem niciun drept de proprietate a niciunui om”, a spus Andreea Raicu conform Click pentru femei