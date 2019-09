Caru`cu vedete: Liviu Vârciu, probleme de sănătate la petrecerea de doi ani a mezinei sale; Regizorul „The Fast and the Furious“, acuzat de agresiune sexuală

Ce spune avocatul cineastului. Rob Cohen (70 de ani), regizorul unor filme ca „The Fast and the Furious“ (2001) şi „The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor“ (2008), este acuzat de agresiune sexuală. Rob Cohen este acuzat că ar fi agresat sexual o femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, pe când ea era inconştientă. Incidentul a avut loc în 2015, după ce Cohen a invitat-o la o întâlnire de afaceri în Manhattan, pentru a discuta o eventuală colaborare pentru un episod pilot. Avocatul regizorului american, Martin Singer, a răspuns acuzaţiilor printr-o scrisoare de 13 pagini. El a spus că articolul este „unul defăimător“ şi face afirmaţii „extraordinar de ofensatoare“ ce sunt negate de Cohen, conform Adevărul