Caru' cu vedete: Laura Cosoi a vorbit în premieră despre problemele de sănătate cu care se confruntă de ani buni: ” Nu am depistat remediul”; Justin Bieber şi Hailey Baldwin au făcut repetiţia de dinainte de nuntă. Diseară, cei doi se căsătoresc religios

Justin Bieber şi Hailey Baldwin se pregătesc să meargă şi la altar, într-o ceremonie religioasă de nuntă, eveniment care va avea loc într-un orăşel din South Carolina, în seara acestei zile. Ieri seară, Justin şi soţia sa au organizat un fel de repetiţie de nuntă, la care au participat 36 de apropiaţi, la un centru pentru banchete din Bluffton, acolo unde au ajuns cu ajutorul unor bărci, scrie Ok magazine „V-am povestit despre multe de-a lungul timpului, dar nu și despre durerile de spate (zona cervicală) care îmi dau dureri de cap destul de puternice. Uneori nu mă pot concentra și stau încruntată minute în șir fără să îmi dau seama. Nu am depistat remediul perfect încă. Beau multă apă, fac mișcări specifice afecțiunii, dar parcă tot masajul terapeutic mă ajută cel mai mult… P.s: Am fost la medic și sunt bine. Poziția este greșită când stau la laptop-ul', a povestit Laura Cosoi pe pagina sa de Instagram potrivit Viva Tot în mediul online, Mihai Morar a dezvăluit care este și cel de-al doilea nume pe care fetița lui cea mică îl va purta, și putem spune că este la fel de special și de rar întâlnit, exact ca primul. Micuța se va chema de acum încolo Roua Ilia Morar, notează Click La Judecătoria Sectorului 4 a fost înregistrat un dosar cu obiectul „încuviinţare executare silită dosar executare“, însă informaţia a fost făcută public abia acum, la cinci luni după ce designerul a murit. Răzvan Ciobanu figurează ca debitor, creditor apare o firmă de avovatură specalizată în executări silite, iar a treia parte, petentul, este un birou executor judecătoresc, confrom Ok magazine Sfatul meu este să nu vă culcaţi târziu, să aveţi o alimentaţie cât mai sănătoasă şi să vă mişcaţi. Este foarte important să ne păstrăm tonusul, să ne pregătim pentru traversarea cu bine a iernii. Încă de pe acum trebuie să lucrăm la imunitatea corpului şi la întărirea lui. Nu întâmplător natura a făcut ca toamna să fie cea care vine cu o abundenţă de fructe şi legume, a spus Ioana pentru Click pentru femei.