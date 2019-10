Caru' cu vedete: Justin Bieber și Hailey Baldwin, primele imagini de la cununia religioasă. Cei doi au făcut nuntă cu 150 de invitați; Loredana Groza, selfie în chiloţi la 49 de ani

Dacă până acum s-a fotografiat la sală, cu abdomenul la vedere, sau le-a arătat internauţilor mai multe poze în care purta un decolteu adânc, acum Loredana Groza a trecut la un alt nivel: şi-a dat pantalonii jos, a rămas în chiloţi şi şi-a făcut un selfie în oglindă. „Poţi lăsa şosetele în picioare“, a fost descrierea pe care cântăreaţa a pus-o alături de fotografie, scrie Ok magazine După ce în toamna anului trecut s-au cununat civil la New York, Justin Bieber și Hailey Baldwin au făcut nunta, eveniment la care au luat parte peste 150 de apropiați ai cuplului. Cântărețul a postat apoi în social media câteva fotografii care îi trădează pe deplin fericirea. Printre prietenii celebri ai cuplului, ce au luat parte la nuntă, s-au numărat Kendall Jenner, Kylie Jenner și Ed Sheeran, conform Viva Meghan Markle se află la sfârşitul turneului ei regal în Africa, alături de Prinţul Harry, iar apariţia ei de astăzi este una dintre ultimele cu care ne vom delecta. Meghan a purtat o rochie-trenci destul de sexy, creaţie Banana Republic, în valoare de 95 de lire sterline, notează Ok magazine După 5 luni de mariaj, Ilie Năstase și Ioana Simion infirmă orice zvonuri cu privire la eventualele neînțelegeri dintre ei, deși s-a speculat la un moment dat în presă că între cei doi ar putea fi vorba de un divorț. Se pare că Ilie nu se uită la bani atunci când vine vorba de aleasa inimii lui, căcoi aceasta conduce un bolid de lux, un Mercedes C-Class sportiv, al cărui preț poate varia între 65 000-75 000 de euro, potrivit Click După ce s-a zvonit că Bianca Drăgușanu se îndreaptă spre faliment cu afacerile și că are datorii uriașe la stat, blonda a ieșit la rampă cu declarații. „Sunt presupuse datorii, mai mult decât atât, am vorbit mai devreme cu contabila mea şi cu managerul de la firma mea şi vreau să vă spun că eu niciodată nu am avut datorii la stat şi eu mereu mi-am plătit taxele la stat, iar eu mereu dau bonuri şi pentru un nasture în firma mea, aşa că în câteva minute aştept de la contabila mea, dacă poate să-mi trimită chitanţele, adică dovada faptului că eu mi-am plătit întotdeauna taxele la stat şi, mai mult decât atât, vreau să subliniez că nu am avut niciodată datorii la firmă, niciodată”, a spus Bianca conform Viva