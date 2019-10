Caru`cu vedete: Elena Băsescu s-a despărțit de iubit. Au avut o relație de doi ani; Veste cruntă primită de Beyonce

Cântărețul britanic Phil Collins, în vârstă de 68 de ani, este dus în scaun cu rotile pe scenă, dar se încăpățânează să onoroze toate spectacolele din turneul său ”Not Dead Yet Live!”. Sâmbătă, cântărețul a fost surprins de paparazzi în timp ce era împins către sala de spectacole din Atlanta, Georgia, SUA. Duminică, a căzut lat pe scenă în timp ce susținea un concert în Charlotte, Carolina de Nord. Cântărețul britanic Phil Collins a fost surprins sâmbătă în timp ce era împins într-un scaun cu rotile către concert. Vizibil slăbit, obosit și tremurând din toate încheieturile artistul a reușit să ridice mulțimea în picioare cu piesele lui ”Another day in Paradise”, ”One more night”, ”I can’t dance” sau ”In the air tonight”, conform Click

Anunț trist în lumea teatrului românesc. Florin Zamfiresc, unul dintre cel mai îndrăgiți actori din țara noastră, se retrage după 50 de ani de carieră. Anuntul trist despre Florin Zamfirescu. „Am mers la spectacole pana acum. În Bucureşti şi în provincie am jucat într-un singur spectacol, «Căsătorie în trei», şi a avut mare succes”, a declarat Florin Zamfirescu. „Am ajuns la o vârstă la care am simţit asta. Vreau să văd ţara, vreau să stau cu cei patru nepoţi ai mei. Sunt orfan, acum 30 de ani a murit tata, în ianuarie a murit mama, şi am avut aşa o revelaţie. Am zis. Am avut experienţele unor colegi care au luat drumul din teatru direct spre cimitir, şi nu e bine", potrivit Ciao.ro