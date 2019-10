Caru' cu vedete: Cătălin Botezatu şi-a făcut deja testamentul: „Totul este scris!”. Cum şi-a împărţit designerul averea; Michael Schumacher este conştient, iar medicii sunt însă acuzaţi că fac experimente pe sportiv

După ce a renunțat la relația de 17 ani cu Florin Mărcuță, iată că viața i-a adus din nou împreună. Ce doi au fost nevoiți să lucreze îndeaproape pentru un film, 'Între chin și amin', unde Bebe joacă rolul principal, iar Florina este makeup artist. Se pare că, totuși, cei doi au lucrat civilizat împreună, conform spuselor Florinei Mărcuță, scrie Viva Irina Rimes (28 de ani), jurată la ”Vocea României” (PRO TV), avea doar 22 de ani când a devenit mireasa lui Andi Bănică, cu care de altfel şi după divorţul de acum doi ani continuă să colaboreze pe plan muzical. Apropiaţii lor susţin că Andi ar fi înşelat-o cu o contabilă din Rusia, cu care are un copil: “Mi-a făcut ceva rău. Nu m-a părăsit, m-a trădat. M-a trădat, dar cum m-a trădat. Stai să îmi aduc aminte, m-a trădat foarte rău”, a spus Irina potrivit Click Unele publicaţii din Franţa afirmă că asistentele care au confirmat că marele campion de Formula 1 este conştient îi acuză acum pe medici că fac experimente pe Michael Schumacher. Mai exact, că i s-au făcut transfuzii cu celule stem pentru reducerea inflamaţiilor, printr-o procedură medicală experimentală, notează Ok magazine În urmă cu câţiva ani, despre Cătălin Botezatu s-a scris că este mai bogat decât Irinel Columbeanu, averea sa ridicându-se la 100 de milioane de euro. Adevărat sau nu, cert este că designerul a afişat întotdeauna un stil de viaţă luxos, chiar dacă nu a vrut niciodată să vorbească despre banii lui. „O parte din ce am se va duce în scopuri caritabile. Mai mult de jumătate va merge către bătrâni, restul este canalizat către o persoană dragă mie”, a declarat Botezatu conform Viva Angelina Jolie (44 de ani) a fost o apariție răvășitoare, joi (3 octombrie), la premiera filmului „Maleficent: Mistress of Evil”, în Tokyo. Actrița a avut parte de o reuniune emoționantă cu Maddox (18 ani), fiul ei cel mare, care s-a mutat în Coreea de Sud pentru a urma studiile unei univeristăți din Seoul. La premieră a însoțit-o și Zahara (14 ani), relatează Click