Caru' cu vedete: Ileana Lazariuc a divorțat de Ion Ion Țiriac de doi ani. Primele declarații despre separare: ”Suntem și vom fi o familie unită”; Noi dezvăluiri intime din viaţa lui Demi Moore. A făcut sex cu un actor chiar în noaptea dinaintea nunţii ei

După ce a recunoscut că a făcut sex în trei, că a consumat droguri şi alcool, că a pierdut o sarcină şi că a fost violată după ce mama ei a vândut-o unui bărbat contra sumei de 500 de dolari, acum s-a aflat un nou lucru incredibil din trecutul celebrei actriţe. Paul Carafotes a povestit că el şi Demi Moore erau amanţi şi că, în noaptea dinaintea nunţii ei, actriţa a acţionat ca o nebună, intrând peste el în casă şi spunându-i că îşi doreşte foarte mult să facă sex, scrie Ok magazine În anul 2009, Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac pășeau în fața altarului, unde își jurau iubire veșnică. După 8 ani de căsnicie, fotomodelul și fiul omului de afaceri Ion Țiriac au decis ca fiecare să o ia pe drumul său. În anul 2017, Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au semnat actele de divorț în mare secret. „Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu exisă secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre”, au declarat cei doi conform Viva În urmă cu mai mulţi ani, Xonia reuşea să cucerească topurile din România şi din străinătate datorită pieselor lansate, iar în anul 2014 colabora şi cu J. Balvin pentru piesa „I want cha“, care are zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Perioada de pauză pare că nu i-a făcut bine Xoniei, care a abuzat de operaţiile estetice, distrugându-şi faţa, notează Ok magazine Ștefan Manolache este din Iași, împlinește 27 de ani în luna decembrie și nu este străin de lumea mondenă..Deși are doar 26 de ani, Ștefan nu are un trecut lipsit de controverse. Tânărul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după un conflict în trafic, soldat cu împușcături. În 2013, acesta a fost trimis în judecată pentru tulburarea liniștii și a ordinii publice, dar și pentru ultraj contra bunelor moravuri și uz de armă neletală, potrivit Click Acum, actorul australian a fost surprins luând masa și plimbându-se alături de actrița australiancă Maddison Brown. Liam are 29 de ani, iar Maddison – 22 de ani. Liam este la prima relație după divorț, dar fosta lui soție a avut deja mai multe aventuri Prima oară după divorț, Miley a fost văzută sărutându-se cu o altă actriță, Kaitlynn Carter. Acum, Miley se vede cu Cody Simpson, conform Libertatea