Caru` cu vedete: Mesajul lui Ștefan Bănică Jr după moartea Tamarei Buciuceanu: Mulțumesc pentru tot! Drum lin!; Wiz Khalifa are o nouă iubită?

Mulțumesc pentru tot! Drum lin! Ștefan Bănică Junior a postat un scurt mesaj la câteva ore după ce a primit vestea morții Tamarei Buciuceanu. Artistul și actorul Ștefan Bănică Junior i-a adus un ultim omagiu Tamarei Buciuceanu printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Bănică Jr a scris câteva rânduri despre marea actriță care s-a stins din viață astăzi la Spitalul Elias din Capitală. "A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. In schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!", a scris Ștefan Bănică Junior pe contul său oficial de Facebook, potrivit Wowbiz