​Caru' cu vedete: Deea Maxer a născut al doilea copil. Primele declarații ale vedetei despre micuța ei și a lui Dinu Maxer; Daniel Buzdugan, doborât de o problemă de sănătate. Ce a păţit prezentatorul

​Prezentatorul a fost diagnosticat cu o afecţiune care se poate complica. Buzdugan suferă de pneumonie, aşa că a luat o pauză de la activităţile cotidiene. "O să fiu sleep mode o perioadă, ceva probleme de sănătate la plămâni, pneumonie combinată cu viruşi. Naşpa rău, dureri, spital, temperaturi, nopţi nedormite. Iar voi să vă bucuraţi că sunteţi bine, jur că trebuie să vă bucuraţi. Mare lucru sănătatea. Nu vă pup, ca să nu vă dau ceva. Weekend fain şi mai vorbim", a scris Daniel Buzdugan pe un cont de socializare, scrie Ok magazine Deea și Dinu Maxer au început să amenajeze camera fetiței lor, iar viitoarea mămică a dezvăluit numele fetiței sale pe una dintre rețelele de socializare. Pe fetița Deei și a lui Dinu Maxer o va chema Maysa. În urmă cu mai mult timp, Deea Maxer a dezvăluit că a pierdut o sarcină înainte de a deveni mămică și a-l aduce pe lume pe fiul ei, Andreas, potrivit Viva Andreea a recunoscut că apelează la diverse clinici de înfrumusețare, însă nu a suferit intervenții chirurgucale majore, așa cum s-a spus până acum. „Frecventez clinici de înfrumusețare, e normal să ai grijă de tine, chiar și după ce ai născut. Îmi fac tot felul de tratamente, rar, aș vrea să-mi fac mai des. Doctorița mea chiar mi-a spus: ‘știi, Andreea, trebuia să vii la mine începând de la 25 de ani’, a spus Andreea conform Libertatea Din trupa Candy făceau parte Claudia Pavel, Giulia Anghelescu şi Elena Vasilache (Selena). După perioada Candy, Selena a urmat o carieră solo şi apoi a făcut parte din formaţia Hot Casandra, însă în urmă cu trei ani a decis să pună capăt carierei muzicale. Decizia pare a fi una logică, ţinând cont că Selena se mutase din anul 2012 în Marea Britanie, iar ultimele ei piese lansate aveau doar câteva zeci de mii de vizualizări pe YouTube, relatează Ok magazine “În primă fază, efectiv nu te suporți, nu suporți nici să te vezi, nici să te auzi, ți se pare că parcă nu e vocea ta! E foarte firesc să fie așa. Vocea sună într-un fel în mintea noastră, în momentul în care o auzi înregistrată, deci din afară, venind din altă parte, din altă sursă decât din interiorul tău, ți se pare că e ceva care nu-ți aparține, pur și simplu, are o altă rezonanță… Te detești”, a spus Monica pentru Libertatea