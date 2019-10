Caru' cu vedete: Anamaria Prodan a fost suspectă de cancer. A stat mai mult de o săptămână în spital; Cum arată și cu se ocupă soția lui Dan Negru. Este foarte frumoasă, dar apare extrem de rar în public

Tu te-ai vedea vreodată concurent într-un reality-show? Nu, şi nu m-aş duce. Dar dacă ţi s-ar da un milion de euro ca să te duci cu Gina? (Începe să râdă) Nu ştiu, să vedem. Nu cred, nu sunt genul. Nu ţi-ar plăcea să porneşti într-o astfel de aventură cu situaţii neprevăzute? Dacă ar fi o aventură în care să fim numai noi doi, nu mi-ar plăcea să fie televizată. Dar mi-ar plăcea să mă duc aşa, dar să fie filmat pentru vlogul meu. Dar nu mi-ar plăcea să fie cu multe camera după noi, a spus Smiley pentru Click Anamaria Prodan a fost suspectă de cancer. Sexy-impresara a trecut și prin momente mai puțin plăcute în viață, dureroase, care au marcat-o. Ea încearcă să fie pozitivă și să lase în urmă amintirile pline de suferință. Ea a povestit acum cât a stat în spital și cum se trata. „Atunci când ai probleme, îţi dai seama că ai nişte prieteni minunaţi. Eu am trecut prin momente foarte grele şi nu am fost singură. Am avut mai mulţi noduli şi a durat mai mult până au făcut biopsie la toţi”, a spus Anamaria Prodan conform Viva Anna Lesko a reuşit să îşi şocheze din nou admiratorii. În cele mai recente fotografii postate pe un cont de socializare, solista apare în costumul Evei. Dezbăcată complet, cântăreaţa îşi ia micul dejun. "Am cerut ouă moi, dar mi-a adus tari, iar lavanda de pe tocător era chiar prospăt culeasă, tare frumos mirosea. În salata de roşii am aruncat câteva frunze de busuioc proaspăt şi un strop de ulei de măsline", spune Anna potrivit Ok magazine Mark Behar, care i-a asigurat paza Angelinei Jolie ani buni, a povestit că, deşi actorii au negat că au avut vreo legătură până ce Brad a divorţat de Jannifer, cei doi îşi trimiteau bileţele secrete în timp ce filmau pelicula. "Angelina şi Brad erau mereu împreună şi se comportau ca doi adolescenţi îndrăgostiţi. I-am văzut săruntându-se de mai multe ori", a povestit el, în 2016, notează Click Codruța este de profesie medic stomatolog, unul care se pricepe și la business, având propria sa clinică medicală. Singura ocazie în care Dan Negru a pozat alături de soția sa pentru o publicație a fost în 2010, când fiica cea mare a cuplului abia venise pe lume. „E alegerea noastră, a mea și a soției mele, de a nu ne expune familia prin tot felul de apariții mondene. Codruța e medic stomatolog, deci n-are nimic de-a face cu nebunia mondenă”, a spus Dan Negru pentru Viva