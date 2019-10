​Caru' cu vedete: Reacția Oanei Zăvoranu, după ce soțul ei a fost prins în tandrețuri cu altă femeie; David Beckham şi Courteney Cox, surprinşi împreună în cadă

Fostul sportiv de 44 de ani şi vedeta hollywoodiană de 55 de ani se aflau pe platoul de filmare al serialului Modern Family. Se vedea pe chipul lui David cât de încântat era acesta când se afla în prezenţa lui Cox, citind împreună scenariul pentru serialul de succes. “Mi-am făcut un PRIETEN nou azi, la serviciu”, a declarat Beckham. Care serviciu? David a confirmat, cu această ocazie, că va apărea în serialul Modern Family. Alături de Courteney, care este şi ea invitat special în show-ul TV, scrie Ok magazine Bruneta nu crede o clipă că soțul o înșală și ne-a declarat că este perfect normal ca fiecare să iasă la cafea și cu alți oameni, fără ca acest lucru să le pună căsnicia în pericol. „Ce nebunie? Nu mai are voie Alex să bea o cafea cu o amică de la sală? Pai unde trăim, în padure? Și eu am amici bărbați cu care ies la cafele. Asta înseamnă ce? Că ne înșelăm? Nu terminați odată cu prostiile?', a declarat Oana Zăvoranu pentru VIVA! Diana Enache (41 de ani) de la Pro TV are un fiu, Tomas (5 ani) cu regizorul şi actorul Adrian Horobăţ (46 de ani). „Ne-am cunoscut într-un club în Centrul Vechi. Eram într-un grup de cunoştinţe comune, ea era cu toţi colegii ei acolo, dar nici unul n-a vrut să-mi spună nimic despre ea. Petre Fumuru n-a vrut să-mi dea numărul ei de telefon. Eu am vrut să fiu mai discret, să mă apropii de ea. Dar era bătaie pe Diana! Ideea e că, după ce am făcut cunoştinţă, Diana mi-a zis: „Dai o varză călită?“. Am zis „Da“ şi am invitat-o la un restaurant tradiţional”, a spus soțul Adrian Horobăț conform Click “Eu mă simţeam bine şi înainte. Nici atunci nu eram vreo complexată. Am avut nişte probleme. Mi-am dorit să slăbesc. Nu mă simţeam rău, deci nu a fost o chestie: vreau să slăbesc acum! Eu mănânc sănătos ca să mă menţin tânără ,nu slabă. Încerc să nu mănânc zahăr, l-am eliminat aproape de tot, nu mănânc carne de doi ani, nu mai mănânc nici pâine, paste mai rar. Vinerea încerc să ţin detox, să beau numai lichide. Sunt mult mai bine, mult mai energică”, a spus Ioana conform Ok magazine Pe la orele prânzului, îmbrăcată casual, în negru, Ducesa de Cambridge a intrat în Sainsbury (cel mai popular lanț de supermarketuri), în zona Norfolk, extrem de relaxată, lăsându-i pe cumpărătorii din magazin cu gurile căscate, dat fiind că era însoțită doar de un singur bodyguard și de cei doi copii ai ei… Kathy Whittaker, una dintre cumpărătoarele din magazin, a fost șocată să o vadă pe Kate studiind outifturi de Halloween, în timp ce bodyguardul mergea în apropierea ei, potrivit Viva