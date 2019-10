Caru' cu vedete: Cum se descurcă Antonia cu copiii de când Alex Velea a plecat la Asia Express; Iubita lui Liviu Vârciu și-a vândut casa ca să-l scape pe solist de datorii

Anda Călin şi-a vândut apartamentul ca să finanţeze proiectul iubitului ei. Se aude că modelul ar fi luat pe casa părinţilor ei în jur de 100.000 de euro, bani pe care i-a donat lui Liviu. Ea a devenit astfel parteneră la proiectul de film. Invitat la emisiunea lui Dan Capatos, Liviu Vârciu a povestit că iubita lui a făcut „gestul suprem prin care i-a dovedit marea dragoste”, scrie Click „Să știi că devine obositor, uneori sau de mai multe ori. Depinde, dar merită totul! Mă simt împlinită și sunt foarte fericită cu tot ceea ce am. Avem bunici și nu avem nevoie să apelăm la bonă”, a declarat Antonia pentru Viva Gigi Becali şi-a trimis fiica şi ginerele într-o vacanţă de excepţie, pentru care a scos din buzunar o sumă mare de bani. Teodora şi Mihai se bronzează acum în Bora-Bora, după ce au făcut o „escală” şi la Hollywood, iar cadoul de nuntă a costat aproape 30.000 de euro, notează Ok magazine „Vor fi motoare încinse, adrenalină dusă la cote înalte și trasee între 60 și 110 km lungime, diferențiat ca dificultate, în fiecare zi din cele două de Trophy, ale etapei de Off Road desfășurate la Târgoviște. Startul oficial al competiției va avea loc vineri dimineață începând cu ora 9.00, din parcarea din fața hotelului Valahia”, a spus Roxana Ciuhulescu pentru Click „De câte ori plec de acasă în Asia Express am în minte un oarecare desfăşurător al următoarelor două luni. De fiecare datã am surprize când ajung acolo, iar anul ăsta nu a fost cu nimic mai prejos. Au trecut doar câteva zile de când au început filmările şi am deja o listă. Cea mai tare experienţă de până acum a fost călătoria şi în special aterizarea pe apă cu un hidroavion”, a declarat Gina pentru Ok magazine