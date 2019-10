​Caru' cu vedete: Bianca Drăguşanu divorţează, sătulă de bătăi. Soţul i-a fisurat o coastă şi i-a băgat furculiţa în mână; Connect-R: "Am consumat la vremea mea substanţe interzise"

"Au fost patru episode de violenţă ieşită din comun într-un an şi patru luni cât a durat această poveste. Bianca a fost bătută şi înşelată de prea multe ori. Alex Bodi este un tip agresiv şi periculos. A avut şi o coastă fisurată şi a ajuns la Urgenţă, iar zilele trecute când a aflat de divorţ, Alex i-a înfipt furculiţa în mână. În aceste condiții, Bianca nu a avut ce să mai facă decât să-şi dorească un divorţ rapid de soţul agresiv", au declarat apropiaţi ai Biancăi Drăguşanu pentru Click „Piesa mea se numeşte „Independenţa”, dar e un joc de cuvinte, se poate citi şi „În dependenţă”. Am trecut printr-o capcană, cumva.L umea asta a showbiz-ului este plină de copii, care n-au primit atenţie, traumatizaţi, care şi-au găsit modul prin care să primească aplauzele, iar drogurile vin să completeze tabloul, cumva. Norocul meu a fost că iubesc sportul foarte mult, iar consumul de substanţe mă oprea din a face sport”, a declarat Connect-r conform Ok magazine Jurnalista B1 TV, Sorina Matei, sare în apărarea Danei Budeanu, după ce aceasta a fost dată afară de la Pro TV, în urma implicării în scandalul „Dăruieşte viaţa'. Sorina Matei şi-a exprimat pe Facebook opinia că ura vine din partea celor care nu acceptă părerile sincere şi asumate ale cuiva diferit de majoritatea, respectiv Dana Budeanu, notează Viva Pasionată de sport și de un stil de viață sănătos, DJ Wanda a găsit răbdarea necesară să își atragă încet-încet soțul în sala de fitness și, pentru a fi sigură că acesta nu chiulește, s-a oferit să-i fie antrenor personal. Astfel se face că, de câteva luni, cei doi merg la sală împreună, aproape zilnic, și trag de fiare și aleargă pe bandă unul lângă celălalt, scrie Click Am parte şi îi mulţumesc lui Dumnezeu, de un copil foarte cuminte. Doarme noaptea câte şase ore. E rai pentru noi în casă. În primele 3-4 săptămâni cât am alăptat trebuia să mă trezesc. Hrăneam copilul din trei în trei ore. S-a înţărcat singur, a trebuit să îi dau biberon pentru că nu lua în greutate şi nu a mai vrut”, a spus Diana Dumitrescu conform Viva