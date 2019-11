Caru`cu vedete: Keanu Reeves s-a afişat cu iubita pentru prima dată după 20 de ani de la moartea fiicei şi a logodnicei sale: cine e partenera actorului; Moștenitorului imperiului Playboy s-a căsătorit cu o vedetă din seria Harry Potter

Cântăreața, în vârstă de 33 de ani a anunțat separarea de soțul ei printr-o postare e un site de socializare, împreună cu trei poze. Acum 11 ani am întâlnit un bărbat fenomenal ce mi-a schimbat existența. În acest an, am hotărât să ne separăm și să o luăm pe alt drum (și totuși, aceste lucruri nu sunt treaba nimănui). Mi se pare necesar să îmi protejez propriul adevăr și să trăiesc sincer așa cum am făcut-o până acum.”, a scris Knowles. Knowles și Ferguson s-au căsătorit în New Orleans pe 16 noiembrie, 2014. La ceremonie și recepție au participat și sora ei, Beyonce împreună cu Jay-Z și mama sa, Tina Knowles, potrivit Verdict.ro