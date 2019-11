Caru`cu vedete: Will Smith, operat de o tumoare precanceroasă; Tudor Chirilă a fost la noul ministru al Educaţiei pentru a-i transmite miile de semnături ale românilor care vor o schimbare

Legendarul actor francez Alain Delon împlineşte venerabila vârstă de 84 de ani. Din păcate, starul se află într-o stare precară de sănătate după un accident vascular cerebral pe care l-a suferit anul acesta, în ziua de 14 iunie. Se târăşte ca un animal rănit! Născut sub semnul scorpionului, Alain Delon, cu o avere de 82 de milioane de euro, a trăit ultima parte din viaţă singur şi deprimat, ascuns la reşedinţa sa din Loiret. Mare seducător, fostul sex-simbol al cinematografiei franceze a avut numeroase relaţii amoroase. Pe cântăreaţa Dalida, care s-a sinucis în 1987, la 54 de ani, a cunoscut-o în anii 1950 şi au trăit o idilă secretă la Roma. În anii 1970, s-au regăsit şi au cântat împreună cântecul “Paroles”, din nou apropiaţi. Cu actriţa Romy Schneider, care a murit în 1982, notează Click.ro

Actorul american Will Smith a fost operat de o tumoare precanceroasă apărută în colon, detectată în timpul unui control de rutină, potrivit contactmusic.com. Cântăreţul în vârstă de 51 de ani a spus că a făcut un control de rutină, o colonoscopie, recomandată bărbaților cu vârsta peste 50 de ani, pentru că astfel pot fi detectate semnele incipiente de cancer și alte maladii. Will a difuzat, de altfel, o înregistrare video a procedurii sale medicale, „I Vlogged My Colonoscopy”, pe canalul său de YouTube, pentru a le arăta fanilor că aceasta nu este atât de deranjantă și rușinoasă pe cât se tem mulți, scrie Cancan.ro