Caru' cu vedete: Soţia lui Alec Baldwin a suferit ieri un avort spontan; Motivul pentru care Adelina Pestriţu a vorbit în româneşte pe covorul roşu la gala din America

"Foarte muţi m-aţi întrebat de ce am vorbit în româneşte şi nu în engleză. Mi-am dorit foarte mult ca acest interviu să fie în limba mea maternă. Am vreau să ştie şi cei de pe covorul roşu ce limbă frumoasă avem. Totodată, a fost şi o oportunitate ca România să câştige câteva bile albe. Sincer, având în vedere că am avut şi foarte multe emoţii, cu siguranţă că stâlceam engleza. Am preferat ca voi cei care mă urmăriţi să înţelegeţi ce vreau să transmit. Nu vreau să pretind că sunt vreo expertă a limbii engleze. Fac meditaţii şi mă străduiesc să vorbesc destul de corect", a explicat Adelina Pestriţu, potrivit Click Hilaria Baldwin era însărcinată în luna a patra şi se bucura de faptul că trecuse de primul trimestru al sarcinii fără probleme. Însă, fără măcar să bănuiască ce avea să urmeze, soţia lui Alec Baldwin a primit ieri, de la medic, vestea că fătul lor s-a oprit în evoluţie. Hilara Baldwin a anunţat pe Instagram teribila veste, în cursul zilei de ieri, la numai câteva ore după ce o aflase, notează Ok magazine Au trecut aproximativ 7 ani de la divorțul Iuliei Albu de celebrul designer de pantofi. Criticul vestimentare a făcut declarații acide despre fostul ei soț, iar cu siguranță cuvintele pe care le-a spus îl vor afecta foarte tare.Iulia Albu are o relație cu Mike de aproximativ 4 ani, iar în toți acești ani, ca în orice cuplu normal, au mai existat și certuri. Iulia Albu crede că știrea în care se spune că iubitul ei o umilește este lansată chiar de fostul ei soț, Mihai Albu, conform Viva Actorul este căsătorit din 1997 cu producătorul italian de film, Livia, 49 de ani şi au doi copii: Luca, de 17 ani şi Matteo, de 15 ani. Mariajul lor a fost însă greu încercat. O pauză de un an în relaţia lor a adus în viaţa Liviei un alt bărbat. După încheierea legăturii, amantul neconsolat le-a făcut viaţa un calvar, iar cei doi au fost nevoiţi să se adreseze autorităţilor, scrie Ok magazine Bebe Cotimanis își trăiește, realmente, a doua tinerețe. Actorul de 64 de ani se află în America, împreună cu Iulia Dumitru, femeia pentru care a divorțat după 17 ani și pare mai fericit ca niciodată. Porumbeii nu fac risipă de gesturi romantice și nu ezită să arate tuturor cât de mult se iubesc. Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru au postat pe rețelele de socializare o fotografie pe care au făcut-o la Cascada Niagara și care lasă să se observe lesne cât sunt de îndrăgostiți unul de celălalt, conform Viva