Caru' cu vedete: Owen Wilson nu şi-a văzut niciodată copilul în vârstă de un an. Actorul refuză să-şi cunoască fiica; Posibilă reuniune «Friends» pentru platforma HBO Max

Starurile şi creatorii serialului „Friends” (NBC), lansat în urmă cu 25 de ani, se află în negocieri pentru a se reuni într-un program special la HBO Max, platformă ce va fi lansată anul viitor. Dacă negocierile vor fi încheiate cu succes, acest program va fi, cu siguranţă, un important punct de pornire pentru platforma de streaming care va fi lansată anul viitor în SUA şi în 2021, pe plan internaţional, notează Click Varunie Vongsvirates, fosta iubită a actorului de 50 de ani, se plânge că este complet neglijată de cel cu care a conceput un copil. Femeia de 35 de ani a declarat pentru Daily Mail că Owen nu este absolut implicat în viaţa fiicei lor de un an, pe nume Lyla. Mai exact, actorul nu şi-a văzut niciodată copilul. Nici nu l-a interesat cum arată, scrie Ok magazine „Eu respect orice fel de manifestare muzicală atâta timp cât interpretarea este de calitate. Muzică este despre emoție, nu despre categorii. De-ai fi tu salcie la mal' este o piesă veche românească și face parte din identitatea națională a poporului, îmi face mare plăcere s-o cant ori de câte ori am ocazia. Am cântat cu plăcere această melodie cu Adrian , la invitația acestuia, fără prejudecăți, fără ezitări din perspectiva că cineva ar putea să mă numească manelistă”, a declarat Irina conform Viva Cântăreţul britanic Elton John (72) şi-a lansat în luna octombrie „prima şi singura autobiografie“, Me, un volum despre care artistul afirmă că reprezintă o carte ce „spune adevărul“ despre tot ce a trăit până acum. „Viaţa mea a fost o extraordinară călătorie într-un montagne-russe şi acum sunt pregătit să vă spun povestea mea, cu propriile mele cuvinte“, anunţa el într-un mesaj video publicat pe contul lui de Twitter, în luna martie, potrivit Ok magazine Diana Simion, fosta soţie a matinalului Răzvan Simion de la Antena 1, are de câteva luni o relaţie cu afaceristul timişorean Radu Biţă. Povestea lor de dragoste a avansat, iar Diana e din ce în ce mai fericită. Pentru a-i arăta că au o relaţie serioasă, el a surprins-o cu o vacanţă romantică la Praga, în Cehia, notează Click