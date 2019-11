Caru`cu vedete: Povestea secretă de iubire a lui Whitney Houston, dezvăluită într-o carte; Nicolas Cage ar putea juca rolul lui Nicolas Cage într-un film despre Nicolae Cage

S-au filmat în timp ce gătesc. Marius Niță are un of, mănâncă salată de boeuf! O spun cei mai adorabili ardeleni: îndrăgitul artist Aurel Tămaș și Tanti Lenuța, bunicuța virală din clipurile lui Mircea Bravo. Văzând pe conturile noastre de socializare că pe la București mâncăm mai multe ierburi iar salata de boeuf o vedem doar în zi de sărbătoare, cei doi ne-au preparat minunata salată cu mult umor. Și le-a ieșit atât de bine încât i-ar da pe spate și pe Master Chefi. Ospitalitatea ardelenilor se măsoară în calorii și ospățuri pe cinste. Cum le calci pragul casei, masa se întinde cu tot ce-i mai bun și mai gustos. Auzind că pe la București meniul nostru e bazat pe ce-i verde și sănătos iar poftele ne mai dau în clocot după salată de boeuf, celebrul cântăreț Aurel Tămaș și bunicuța virală, tanti Lenuta, s-au pus pe treabă, potrivit Cancan.ro

filmul se numește ”Unbearable Weight of Massive Talent” și este negociat acum pentru a fi produs de compania Lionsgate. Scenariul a fost scris de Tom Gormican (That Awkward Moment) și Kevin Etten (Ghosted), urmând a fi regizat tot de Gormican. În film, Cage este disperat să joace într-un film al lui Quentin Tarantino și pare să vorbească cu o versiune egotistă a sa din anii 90, care îl ironizează pe Cage din viitor pentru că nu mai este faimos și pentru că joacă în filme proaste și ieftine. De asemenea, Cage are probleme din cauza unor datorii financiare, așa că este de acord să participe la petrecerea dată de un membru al cartelului mexican de droguri, care este fanul său și care vrea să-l facă să citească un scenariu de film scris de el, arată Știrile Pro Tv