Caru' cu vedete: Madonna și-a şocat fanii când a băut o cană cu urină; Nadine spune adevărul despre scandalul sexual din 2012 cu Claudiu Bleonț: „Astfel de oameni pot distruge vieți”

„Eram la Slatina de față cu primarul, cu prefectul, cu toată lumea, iar el a spus: Nadine, te mai … cu mine? Lucru foarte umilitor pentru mine și soțul meu. Ce m-a uimit cel mai tare a fost că permanent, majoritatea spuselor lui cu tentă sexuală, în ceea ce mă privea, erau cu foarte mulți martori și într-un fel mă relaxa asta pentru că era transparență și ea era de față”, a declarat Nadine pentru Viva Andreea Antonescu așteaptă să semneze actele de divorț cu afaceristul Traian Spak, iar între timp a mai consumat o relație de o lună cu reporterul Ștefan Manolache. Până să spună încă o dată „Da!” în fața altarului, Andreea Antonescu a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă pentru o ședință foto specială publicată de revista „Ghidul Miresei”, notează Click Cântăreaţa de 61 de ani a acceptat provocarea de-a face baie în gheaţă – provocare ce face acum furori printre vedete – şi, după acest gest extrem, vedeta a continuat cu alt gest şocant – şi-a turnat o cană întreagă de urină, pe care ar fi băut-o, scrie Ok magazine. Având în vedere că familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan s-a mărit, cei doi au decis că au nevoie de mai mult spațiu, astfel că au apelat la economii și și-au cumpărat o nouă casă. În ianuarie, vedeta declara că mutarea va avea loc în vară, însă anotimpul călduros a trecut, iar Adela Popescu și Radu Vâlcan locuiesc tot în vechea casă, potrivit Viva L-a întâlnit într-o periodă vrea a vieţii. Ea venea după un divorţ, el era la început de drum. Nimeni nu le dădea vreo şansă, dar împreună au dărmat fiecare barieră apărută şi au construit o poveste frumoasă. Ba mai mult, s-au luptat şi cu câteva episoade pline de suferinţă. „Suntem de peste 6 ani împreună şi am construit împreună cât pentru şase vieţi. Abia aştept să văd ce o să mai vină”, a scris Gabi Cristea pe un cont de socializare conform Ok magazine