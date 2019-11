Caru' cu vedete: Justin Timberlake o înşală pe Jessica Biel cu o sosie a lui Meghan Markle?; Cum arată fata Angelinei Jolie, după ce ar fi început un tratament de schimbare de sex

Shiloh Jolie-Pitt (13 ani) s-ar afla în prezent sub un tratament de schimbare de sex, finanțat chiar de mama sa, Angelina Jolie (44 de ani). Actrița nu a confirmat nimic oficial, mai ales că procesul pentru custodia copiiilor încă nu s-a încheiat. Shiloh Jolie-Pitt este primul copil biologic al Angelinei Jolie cu Brad Pitt (55 de ani). Ea a moștenit trăsăturile fără cusur ale ambilor părinți, însă nu s-ar fi simțit niciodată bine în piele ei, notează Click Este căsătorit de patru ani cu frumoasa Jessica Biel şi au împreună un băieţel de patru ani. Cu toate acestea, actorul-cântăreţ este posibil să fie câlcat strâmb, lucru documentat de paparazzii care l-au filmat pe Justin într-o ipostază nepotrivită, joi seara. starul de 38 de ani se afla la un bar din New Orleans, alături de o parte din colegii alături de care filmează acolo pentru producţia Palmer. La un moment dat, acesta a fost fotografiat în ipostaze dubios de intime cu colega sa de film, actriţa Alisha Wainwright, în vârstă de 30 de ani, conform Ok magazine De mai bine de un an, Mihaela Borcea iubeşte din nou, după căsnicia de 22 de ani alături de Cristi Borcea. După ce iniţial a negat relaţia cu Sorin Carp, unul dintre angajaţii săi la vremea aceea, Mihaela şi-a asumat povestea cu acesta şi acum recunoaşte că este mai fericită ca niciodată. Zilele trecute a fost ziua lui Sorin şi Mihaela i-a dedicat, pe Facebook, un mesaj de dragoste care a strâns câteva mii de aprecieri din partea prietenilor săi virtuali, potrivit Viva Relaţie cu năbădăi între fotomodelul Cristina Ich, care astăzi împlineşte 32 de ani, şi fotbalistul Alexandru Piţurcă (36 de ani). „Regina Instagramului” a născut acum o lună un fiu, Noah, iar de atunci tensiunile dintre ea şi Piţurcă jr sunt tot mai mari. „Noroc cu Noah în viaţa mea, în rest nimic bun. Stare civilă: singură. Şi aşa sper să rămân”, a spus Cristina conform Click Connect-R și Misha au divorțat în 2017, însă au rămas în relații foarte bune, de dragul fetiței lor, Maya. Cei doi își petrec vacanțele împreună, însă nu mai formează un cuplu, așa cum sperau fanii lor. Acum, artista a făcut un anunț neașteptat pe contul de socializare. Misha a postat pe contul de socializare o imagine din noul videoclip, în care apare împreună cu fostul ei soț, notează Libertatea