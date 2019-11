Caru`cu vedete: Ce bine se ţin Pamela Anderson şi Nicole Kidman şi 52 de ani; Meghan şi Harry, marginalizaţi de familia regală: „Nu vorbeşte nimeni cu ei, nu îi întreabă cum se simt“

Scriitorul britanic Lee Child (65 de ani), după cărţile căruia s-au realizat filmele de succes cu Jack Reacher, e dezamăgit de Tom Cruise. El spune că actorul, care a ajuns la vârsta de 57 de ani, este prea bătrân pentru a mai juca în filme de acţiune. Tom Cruise a jucat în două filme cu Jack Reacher, care s-au bucurat de succes. Însă Lee Child nu îl mai vrea în rolul lui Recher, fiindcă nu are fizicul potrivit pentru acest personaj. În cărţile lui Child, Jack Reacher este descris având înălţimea de 1,95 metri, cu palme de dimensiunea unor farfurii. Iar Cruise are înălţimea de numai 1,70 metri. Şi, în plus, în opinia scriitorului, actorul s-a ramolit, scrie Click.ro