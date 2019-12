Caru' cu vedete: Sărbători cu scântei pentru Jennifer Garner. S-a certat cu Ben Affleck, fostul soț, în plină stradă; Cum a ajuns Doinița Oancea actriță. A terminat Facultatea de Jurnalism și a avut chiar și o emisiune proprie

Doinința Oancea a devenit cunoscută publicului o dată cu telenovela „Inimă de țigan' unde a interpretat-o pe Minodora, devenind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi. Deși pare făcută pentru actorie, în adolescență Doinița își dorea să devină jurnalistă. În pauza dintre seria telenovelei „Inimă de țigan' și serialul „O grămadă de caramele' bruneta a avut propria emisiune TV, notează Viva Deși au decis să divorțeze cu ani în urmă, se pare că Jennifer Garner și Ben Affleck încă mai au multe lucruri „de împărțit”. Actorii au fost surprinși certându-se de mama focului în plină stradă, după petrecerea de Ziua Recunoștinței pe care au petrecut-o împreună de dragul celor trei copii pe care îi au, potrivit Click Având în vedere surplusul evident de greutate, faţa frumoasă a vedetei s-a rotunjit şi mai mult decât era înainte de-a începe să acumuleze kilogramele în plus. Aşadar un bob ca cel cu care s-a prezentat pe covorul roşu nu face decât să o “înghită” pe Gomez cu totul, să o rotunjească şi mai mult. Gomez încearcă să-şi ascundă kilogramele în plus sub haine largi, spre deosebire de vremurile în care îşi etala încântată talia de viespe şi picioarele interminabile, scrie Ok magazine Am treabă multă, am apărut şi voi mai apărea în proiectul „Vlad” care creşte foarte bine, am făcut ceva film, am jucat în lungmetrajul lui Iura Luncaşu, o comedie care va avea premiera anul viitor. Aş vrea să plec ca model la Milano, să mă stabilesc acolo şi să vin acasă din când în când. Îmi place să călătoresc şi, dacă nu vor apărea proiecte, o să plec”, a spus Diana Sar pentru Click Alexandra Ungureanu a primit un diagnostic crunt de la medici. Artista suferă de endometrioză şi a aflat asta asta după ce timp de doi ani s-a luptat cu nişte chisturi la nivelul ochilor. Numită şi boala femeilor neiubite, endometrioza poate duce la infertilitate. “Cred că este una dintre afecţiunile de care aud frecvent la femei, cumva cred că şi corpul uman se transformă în direcţia asta. Dar există soluţii, există şi copii abandonaţi!”, a spus Alexandra potrivit Ok magazine