Caru' cu vedete: Andreea Bănică, afacere colosală pe Litoral. Și-a vândut vila din Eforie și își face hotel; Scarlett Johansson a dezvăluit motivul pentru care a divorţat de Ryan Reynolds

Scarlett Johansson şi Ryan Reynolds au format unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood, dar, din păcate, povestea lor de dragoste nu a rezistat. Cei doi s-au căsătorit în 2008 şi s-au despărţit după trei ani. „Prima oară când m-am căsătorit aveam 23 de ani. Chiar nu ştiam ce este căsnicia”, a spus ea, fără a-l pomeni pe Reynolds (43 de ani). „Cred că într-un fel am romanţat-o”, a adăugat ea potrivit Ok magazine „El are încredere în mine, în ce fac eu, eu am încredere în ce face el. E destul de armonios așa, nu ne batem cap în cap, cel puțin pe treabă. Așa, acasă, în problemele noastre de zi cu zi ne mai batem cap în cap, dar din punct de vedere profesional ne respectăm deciziile. El, de exemplu, nu se pricepe la muzică deloc, eu nu mă pricep la partea de regie sau de actorie sau mai face el, producție, și atunci nu mă bag peste el, el nu se bagă peste mine”, a spus Dana pentru Libertatea Solista Andreea Bănică (41 de ani) s-a despărţit cu greu de superba vilă din Eforie Sud, pe care a vândut-o cu peste 200.000 de euro. Ea a investit banii într-un hotel care se construieşte la malul mării. Inau­gurarea va avea loc, cel mai probabil, la vară. Casa a fost construită pe o suprafaţă de 410 mp şi are o curte de 300 mp, şase camere, cinci băi, o bucătărie imensă, două terase, un balcon şi un garaj cu trei locuri, conform Click După ce în ultima lună de sarcină ajunsese de nerecunoscut, acumulând nu mai puțin de 30 de kilograme, Lavinia Pârva a revenit în timp record la silueta care a consacrat-o. De altfel, la nici jumătate de ani după ce i-a dăruit lui Ștefan Bănică un băiețel, bruneta arăta extrem de sexy în costum de baie. Lavinia Pârva a făcut ajustări de natură estetică, atât la nivelul buzelor, cât și la nivelul sprâncenelor. Cert e că bruneta a atras foarte multe comentarii, iar părerile sunt împărțite, notează Viva Dacă în materie de evenimente oficiale, Melania Trump preferă să rămână cu un pas în spatele soţului său, în materie de evenimente sociale găzduite de Casa Albă aceasta îşi arogă pe deplin rolul de organizatoare şi amfitrioană. Anul acesta, Melania Trump a mizat pe alb şi auriu pentru holul principal, în timp ce pentru saloanele oficiale a ales culorile tradiţionale de roşu şi albastru, relatează Ok magazine