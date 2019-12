Caru`cu vedete: Florin Dumitrescu a confirmat că toate conflictele din show-ul “Chefi la cuțite” sunt reale; Fata lui Marius Şumudică arată senzaţional şi a atras toate privirile la Gala Fotbalului Românesc

Enrique Iglesias, despre relaţia cu tatăl său: „Am suferit mult. Cei care spun că am reuşit graţie lui greşesc.“ Cântăreţul spaniol Enrique Iglesias (44 de ani) a oferit detalii mai puţin cunoscute din viaţa sa personală, care îl vizează şi pe tatăl său, Julio Iglesias (76 de ani). Enrique Iglesias a vorbit despre relaţia cu tatăl său, celebrul cântăreţ Julio Iglesias, cu care nu a ţinut legătura o lungă perioadă. „La 18 ani, m-am separat complet de familia mea. Am plecat şi timp de zece ani nu am avut absolut nicio legătură cu tatăl meu“, a dezvăluit el. Artistul a recunoscut că faptul că este fiul lui Julio Iglesias a avut avantaje şi l-a ajutat până la un punct în carieră, însă povestea lui este aceea a unui „copil visător şi ambiţios“, care a învăţat să se descurce singur şi care a vrut să obţină cu forţe proprii un loc în industria muzicală, relatează

Fata lui Marius Şumudică arată senzaţional şi a atras toate privirile la Gala Fotbalului Românesc. Sarah-Maria Şumudică are 18 de ani si este fiica antrenorului roman Marius Sumudica, fostul campion al Romaniei. Are peste 12 mii de urmăritori pe Instagram, printre care şi câţiva fotbalişti celebri din Liga 1, iar visul ei este acela de a defila pe marile podiumuri internaţionale. ”Fac modelling de aproximativ doi ani. Urmăresc să fiu cât mai delicată şi să fac în continuare acest lucru, pentru că asta îmi place cel mai mult şi cred că mă pricep” a mărturisit Sarah Şumudică, al cărei designer preferat este Laura Olteanu, cea care a şi promovat-o în acest domeniu. Pe lângă Sarah, Şumudică mai are un băiat, Marius Şumudică jr., care a cochetat cu fotbalul, conform

Julia Roberts, splendidă la 52 de ani! A atras toate privirile la British Fashion Awards. Au trecut aproape 30 de ani de la celebrul film „Pretty Woman”, dar Julia Roberts (52 de ani) este la fel de fermecătoarel! Actrița a atras toate privirile, pe covorul roșu de la British Fashion Awards, luni seară (2 decembrie). Julia Roberts a ales să poarte o salopetă neagră și strălucitoare, cu un decolteu timid. Superba actrița și-a aranjat părul în bucle lejere și a avut un machiaj natural. Starul a pășit pe covorul roșu de la Biritsh Fashion Awards alături de Giorgio Armani, cel care i-a creat ținuta splendită pe care a purtat-o la evenimentul de la Royal Albert Hall. Julia Roberta a fost o lecție de eleganță, pe lângă multele ținute bizare care s-au perindat la British Fashion Awards, arată

“Am fost supărați chiar și trei zile”. Florin Dumitrescu a confirmat că toate conflictele din show-ul “Chefi la cuțite” sunt reale Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea se cunosc de opt ani, de când fac echipă ca jurați la “Chefi la cuțite”. Uneori se mai ceartă, ceea ce se vede și pe ecran, dar supărările și orgoliile sunt uneori atât de mari, încât cei trei stau supărați chiar și câteva zile. Evident că, atunci când se opresc camerele de filmat, Dumitrescu, Scărlătescu și Bontea reacționează dacă o replică a celuilalt nu le-a picat bine. Din fericire, lucrurile se rezolvă destul de repede, se arată în articolul

