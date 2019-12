Caru`cu vedete: Brad Pitt, mărturisire la care puțină lume s-ar fi așteptat; Mihai Bendeac, filmat gol pușcă la duș. Ce declarații obscene a făcut apoi

Va fi live pe social media. A fost poate pentru prima oară în istoria muzicii electronice când o tragedie a scos la iveală problemele cu care mulți dintre DJ se confruntă: depresia, anxietatea, abuzul de alcool, de substanțe interzise. Familia suedezului a pus bazele unei fundații caritabile, The Tim Bergling Foundation și va organiza un concert caritabil Avicii Tribute Concert în Stockholm, în data de 5 decembrie, biletele pentru acest event fiind vândute in 30 de minute. Acesta este motivul pentru care organizatorii au luat decizia de a face livestream via YouTube, Instagram și Facebook, dar și pe câteva stații radio și posturi de televiziune, potrivit Știrile Pro Tv