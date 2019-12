Caru' cu vedete: Cum arată mama Mihaelei Rădulescu. Doamna e foarte cochetă şi poartă geantă Chanel; Cristi Borcea, un romantic incurabil. Milionarul a dus-o pe Valentina Pelinel în „oraşul iubirii” de ziua ei

Mihaela Rădulescu se pare că a moştenit gusturile rafinate chiar de la mama sa. Marilena Ţiganu este foarte cochetă şi poartă genţi de brand. Mihaela Rădulescu s-a născut într-o familie de profesori din Piatra Neamţ. Din păcate, tatăl său, Florin Ţiganu, a decedat în 2014, ca urmare a luptei cu cancerul. Mihaela Rădulescu era în vacanţă alături de iubitul său de atunci, Dani Oţil, când a aflat că starea tatălui ei s-a agravat, scrie Ok magazine Pe 8 decembrie, Valentina Pelinel împlineşte 39 de ani, iar unul dintre cadourile pe care le-a primit deja, în avans, din partea soţului ei, este o vacanţă în Florenţa. Astăzi, în jurul prânzului, Valentina şi Cristi Borcea au zburat spre „oraşul iubirii' pentru a se bucura de câteva zile împreună, fără cei trei copii, Florenţa fiind unul dintre oraşele preferate ale îndrăgostiţilor din toată lumea, notează Viva „Sunt personajul principal, îți dai seama că toată lumea vrea poze cu personajul principal. Dacă înainte oamenii mă vedeau pe stradă și nu știau de unde să mă ia, dacă sunt vreun vecin sau fost coleg, acum, când mă văd și mă recunosc – mai nou port camuflaj – toată lumea îmi zice Vlad. E măgulitor, toată lumea vrea să se pozeze cu mine și asta mă face să mă simt foarte bine”, a povestit Nartea pentru Libertatea Potrivit relatărilor apropiaţilor ceea l-a determinat pe Keanu să se îndrăgostească de Alexandra a fost tocmai faptul că nu se încadrează în tiparul frumuseţii tipice. "Am albit prematur la vârsta de 20 de ani şi mi-am vopsit părul în toate culorile posibile până în momentul în care am relaizat cât de toxică este vopseaua. La vârsta de 30 de ani mi-am lăsat părul să devină blond platinat. Iubesc şi sprijin faptul că fiecare femeie poate să decidă cum doreşte să arate”, a spus Alexandra potrivit Click Recent, iubita lui Alex Velea a fost jignită de unul dintre internauți.„Ar fi culmea să fii și frumoasă, și deșteaptă”, a scris bărbatul, pe Instagram, printre zecile de mesaje primite de vedetă. Antonia i-a dat replica imediat făcând referire la faptul că în mediul online mulți oameni sunt hărțuiți și jigniți. „Un exemplu din multe pentru mine, referitor la BULLYING-UL ONLINE”, a fost răspunsul Antoniei conform Viva