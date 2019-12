Caru`cu vedete: Forbes - Taylor Swift, Kanye West şi Metallica, între artiştii cu cele mai mari venituri în 2019; Ce pedeapsă riscă What’s Up după scandalul cu iubita lui

Taylor Swift, cu 185 de milioane de dolari, conduce în lista Forbes care calculează veniturile înregistrate între iunie 2018 şi iunie 2019. Ea este urmată de Kanye West, cu 150 de milioane de dolari, Ed Sheeran, cu 110 milioane de dolari, The Eagles, cu 100 de milioane de dolari, Elton John, cu 84 de milioane de dolari, Beyoncé şi Jay-Z, la egalitate, cu câte 81 de milioane de dolari, Drake, cu 75 de milioane de dolari, Diddy, cu 70 de milioane de dolari, şi Metallica, pe locul al zecelea, cu 68,5 milioane de dolari. Artiştii care completează topul 10 au câştigat de pe urma lansării de albume şi a turneelor întreprinse, potrivit News.ro

Tânăra nu a depus plângere. Artistul What’s Up a dat o reprezentanție la secția de poliție, dar nu a primit aplauze, ci un dosar penal. Cântăreţul, cunoscut de fani drept What’s Up, a fost audiat luni seară, după ce iubita lui a sunat la 112 și a declarat că ar fi lovit-o. Pentru că a fost recalcitrant, agenții care au ajuns la fața locului l-au încătușat și l-au dus la secție, unde nu s-a potolit. Acum, Marius Ivancea, pe numele său din buletin, este cercetat pentru ultraj și trebuie să se prezinte periodic la poliție. Încătuşat şi luat cu maşina de poliţie de la locuinţa iubitei, cântăreţul nu a părut afectat de cele întâmplate când a ajuns la secţie. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ultraj şi l-au plasat pe Marius Ivancea pentru următoarele 60 de zile sub control judiciar, conform Știrile Pro Tv