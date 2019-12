Caru`cu vedete: Cine a fost cel mai bine plătită vedetă pe Instagram în 2019; Ed Sheeran desemnat artistul deceniului în Marea Britanie

Reacția cântărețului. Cântăreţul şi compozitorul Ed Sheeran a fost desemnat de Official Charts Company artistul britanic al deceniului în care Adele domină topul albumelor. În perioada 2010 - 2019, el a avut 12 single-uri clasate pe primul loc în topul britanic, mai mult decât oricare alt artist. În plus, a petrecut cele mai multe săptămâni - 79 - pe primul loc atât în clasamentul albumelor, cât şi al single-urilor. „Shape Of You” a fost cel mai de succes cântec în această perioadă, cu 14 săptămâni petrecute pe primul loc şi a fost vândut în peste 4,5 milioane de copii. Într-un mesaj, Sheeran a mulţumit fanilor: „Mulţumesc tuturor pentru sprijinul oferit în ultimii zece ani, mai ales fanilor mei minunaţi. Pentru următorii 10!”, potrivit Știrile Pro Tv

. Nu credeam că o să ajung la 50 de ani". Florin Chilian împlineşte pe 14 decembrie 51 de ani. Înainte de aniversarea pe care se pregăteşte să o bifeze, artistul a fost invitatul Danei Săvuică la "E OK! să fii vedetă?!" “Viaţa e grea şi prea lungă. Numai tâmpiţii zic că e scurtă. Mi se pare că am 148 de ani. Sper să nu mă reîntorc nici măcar omidă. De la o anumită vreme trecerea timpului se numeşte etate şi se urează condoleanţe’’, a spus Chilian. Gândeşte profund, nu se împiedică în cuvinte. Pentru el viaţa a fost când urâtă, când frumoasă. "Am avut noroc să ajung la timp la întâmplările care urmau să îmi definească viaţa", mărturiseşte Chilian, potrivit OK Magazine.ro