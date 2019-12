Caru`cu vedete: Tudor Gheorghe a rugat doi medici să-i injecteze heroină pentru un motiv halucinant; Cum arată Cleopatra Stratan la 17 ani

Mariah Carey a relansat celebra piesă “All I Want for Christmas Is You” printr-un videoclip nou, care a fost postat, vineri, pe YouTube. Această melodie este veche de 25 de ani, fiind lansată în 1994, însă, în fiecare lună de decembrie ajunge în topul melodiilor din SUA (și nu numai). De altfel, “All I Want for Chrismas Is You” se află acum pentru prima dată pe prima poziţie în clasamentul vânzărilor de single-uri din Statele Unite, la 25 de ani de la lansarea sa oficială. Noul clip a folosit secvenţe înregistrate în timpul filmărilor de la videoclipul original, dar care nu au fost vizionate niciodată de publicul larg, conform Știrile Pro Tv