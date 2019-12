Caru`cu vedete: Drake a vorbit deschis despre relația cu Rihannna, Kanye West și Chris Brown; Bryan Adams și-a dezvăluit secretul tinereții

Bianca Drăgușanu a povestit acum ceva timp, ororile prin care a trecut. Blondina a avut o relație cu un bărbat violent care o batea și o umilea ori de câte ori avea ocazia. După ce Alexandra Stan a apărut în presă și a povestit faptul că a fost agresată de impresarul ei, Bianca Drăgușanu și-a făcut curaj să vorbească despre epidoadele de coșmar prin care a trecut și ea. „Acum câţiva ani am fost şi eu în situaţia Alexandrei. Mi-era ruşine de ce păţeam, credeam că e vina mea. Abia acum am curaj să recunosc traumele prin care am trecut. (…) Eram îndrăgostită de un bărbat care şi-a permis să facă ce a făcut acest animal. Alexandra este un sfert din ce am fost eu. Am rămas cu probleme fizice. Trebuia sa gasesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au început. M-a lovit într-o zona în care eu eram foarte sensibila, la picior, unde eu aveam deja probleme”, a povestit Bianca Drăgușanu despre bărbatul de care se îndrăgostise la doar 20 de ani, potrivit Ciao.ro