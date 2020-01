Caru' cu vedete: Imagini din salonul în care este internată Irina Rimes. Când va fi externată și ce spune despre diagnosticul pus de medici; Gigi Becali a numit antrenor în Liga 1! Este prima mutare a anului 2020

Cântăreața Irina Rimes a vorbit despre operația prin care a trecut. Aceasta a fost operată de urgență marți după ce a ajuns la spital cu hemoragie internă. Aceasta a precizat că nu vrea să facă public diagnosticul pus de medici. „Partea cea mai grea a trecut. Prefer să păstrez diagnosticul pentru mine, dar mulţumesc pentru gândurile frumoase şi susţinere. Cel mai mult îmi pare rău că nu am putut să fiu prezentă la concertul din Iaşi”, a spus artista, conform Libertatea Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de acesta pentru al 20-lea an consecutiv, a fost lider incontestabil de audiență pe toate segmentele de public, înregistrând record de audienţã la nivelul cotei de piaţã, pe publicul comercial. Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2020, de la ora 23:36, a adunat în fața micilor ecrane 3.452.000 de români din toată țara, Antena 1 înregistrând 19,4 puncte de rating și 42% cota de piață. Minutul de la miezul nopții a adunat în fața micilor ecrane 3.045.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toată țara, relatează Observator TV Adrian Minune nu se uită la bani atunci când e vorba să își facă o plăcere! Manelistul și-a făcut de sărbători un super-cadou de 400.000 de euro luându-și un nou super-bolid, un Lamborghini Aventador roșu, care are prețul de catalog de circa 400.000 de euro. Adrian Minune a împărtășit bucuria cu prietenii virtuali. „Noua jucărie”, a scris acesta pe contul lui de Instagram, potrivit Kanal D Mihai Teja este noul antrenor al lui FC Voluntari. Antrenorul are misiunea de a scăpa echipa ilfoveană de la retrogradare. Un rol decisiv în această numire l-a avut Gigi Becali, cel care l-a convins pe „finul” Florentin Pandele să îl numească pe Teja. Principalul argument: este ascultător! Din informaţiile noastre, noul antrenor va avea un salariu stagional de 6000 de euro pe lună, contractul semnat fiind 6 luni cu prelungire automată de încă un an dacă tehnicianul își va îndeplini obiectivul de a salva echipa de la retrogradare, anunță Fanatik În ultimul an, Celine Dion a reușit să își îngrijoreze fanii prin faptul că pare să nu se mai oprească din slăbit. Au existat și câteva evenimente unde vedeta s-a afișat în haine care chiar scot acest lucru în evidență, șocând opinia publică. La începutul lunii septembrie, Celine Dion a pornit în primul ei turneu internațional: Courage World Tour. În iulie 2020, va ajunge și la București, acolo unde va încânta zecile de mii de oameni prezente pe Arena Națională. Imagini de la reprezentanțiile artistei au început deja să apară, iar fanii au remarcat faptul că vedeta arată parcă ceva mai bine decât în urmă cu câteva luni, când era numai piele și os, scrie SpyNews