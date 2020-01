​Caru' cu vedete: Ce salariu fabulos are Andreea Mantea pentru a prezenta emisiunea din Turcia; Veşti surprinzătoare de la Michelle Williams, "văduva" lui Heath Ledger: s-a logodit şi este însărcinată

Aflată la cel de-al doilea sezon „Puterea dragostei', Andreea Mantea simte deja că este plecată de o veșnicie din România, deși filmează doar de un an. Bruneta a cerut să i se mute emisiunea în București, însă oficialii turci au decis că este mai ieftin ca producția să se desfășoare în Turcia, existând deja acolo o casă special amenajată pentru concurenți. Sacrificiul Andreei este remunarat cu 20.000 de euro, relatează Viva Începutul lui 2020 vine cu veşti neaşteptate pentru Michelle Williams, pe care viaţa a încercat-o greu la capitolul sentimental. Pe 22 ianuarie 2008, actriţa deplângea amarnic moartea lui Heath Ledger, tatăl fiicei sale, Matilda, decedat în urma unei intoxicaţii cu un mix de medicamente. Câteva luni mai târziu, Michelle Williams începea o relaţie de un an cu regizorul Spike Jonze, până să cadă în mrejele lui Jason Segel (2012-2013), scrie Ok magazine Vârsta este doar o cifră şi în buletinul Nadiei Comăneci. Fosta campioană, care a împlinit recent 58 de ani, are o siluetă de vis, semn că sportul de performanţă pe care l-a practicat atâţia ani i-a lucrat armonios corpul. La un eveniment recent, la Los Angeles, care precede gala anuală a Globurilor de Aur, Nadia a venit însoţită de soţul şi băiatul lor, arătând tuturor ce familie frumoasă are, potrivit Click “Pe 23 ianuarie fac 50 de ani, marele «prag», și mi-am dorit să-mi îmbunătățesc cumva aspectul ca atunci când o să mă sărbătoresc. Vreau să arăt bine și vreau să am un look fresh și să par cât mai tânără”, ne-a mărturisit Săvuică, adăugând că, deși a călătorit destul de mult, nu a ajuns niciodată în Brazilia. Așa a hotărât să își petreacă ziua de naștere la Rio, conform Libertatea După maratonul concertelor din noaptea de Revelion, artista a ajuns vineri (3 ianuarie) într-o destinaţie exotică, în care îşi încarcă bateriile. A ales şi de această dată tot Thailanda, optând pentru cazare într-un resort cu vile de lux şi pisicină privată, aflat pe o insulă vorgină. Pentru acest răsfăţ, solista plăteşte în jur de 2.000 de euro pe o singură noapte, scrie Click