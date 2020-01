Caru`cu vedete: Tataee de la B.U.G. Mafia, adevărul despre plecarea în Spania!: „Aici, sunt în continuare ilegal"; De ce nu vrea Shakira să se căsătorească cu Pique. „Este ca fructul interzis”

Dan Negru a fost legitimat de polițiști, fiind bănuit că e cel care colectează banii. Dan Negru este de 20 de ani regele Revelioanelor și conduce detașat în topul audiențelor cu formatele pe care își pune amprenta, cum este "Next Star", cu care va reveni în curând la Antena 1. Despre planurile lui legate de televiziune, popularitatea de care se bucură și activitățile cu care își ocupă timpul liber, am stat de vorbă cu Dan Negru. ”Am trăit o întâmplare amuzantă la Londra când, în Trafalquar Square, s-au adunat în jurul meu toți cerșetorii și copiii de diferite naționalități care cerșeau prin zonă și Poliția m-a legitimat, crezând că sunt cel care colectează banii lor. Mă bucură când oamenii mă abordează, oriucum ar fi. Înseamnă că mi-am făcut treaba bine la tv ”, conform Libertatea

„Este ca fructul interzis”. Cântăreaţa pop Shakira a dezvăluit într-un interviu acordat programului de televiziune american “60 minutes” motivul pentru care nu vrea să se căsătorească cu fotbalistul Gerard Pique cu care are o relaţie de aproape zece ani. Relaţia dintre Shakira şi Pique a devenit una dintre legăturile cele mai trainice din peisajul celebrităţilor de nivel internaţional. Cele două vedete care au şi-au început relaţia în urmă cu aproape un deceniu au deja doi băieţi, Milan şi Sasha, dar încă nu au decis să păşească împreună în faţa altarului. Artista a mărturisit în interviul acordat programului de televiziune american adevăratul motiv pentru care nu vrea să facă acest pas, relatează Știrile Pro Tv

Dacă am scăpat de război, avem timp de poveşti. Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a publică, miercuri seară, o nouă fotografie în care apare împreună cu fiica sa şi povesteşte că i-a spus ”Capra cu trei iezi” dar recunoaşte că nu o mai ştie foarte bine. ”Dacă am scăpat de război, avem timp de poveşti”, scrie Udrea, în mesajul care însoţeşte fotografia. Elena Udrea şi fiica sa sunt îmbrăcate în roşu şi sunt aşezate pe covor, în faţa şemineului. De altfel, sunt aceleaşi ţinute pe care cele două le-au avut şi în ultima foografie, postată în 26 decembrie. Şi cadrul în care este realizată fotografia este acelaşi. ”P.S: Dacă am scăpat de război, avem timp de poveşti. La mulţi ani în 2020!”, a mai scris Udrea, notează Adevărul.ro