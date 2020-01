​Caru' cu vedete: Drama neștiută a Mihaelei Borcea. Fosta soție a lui Cristi Borcea s-a îmbolnăvit de hepatită în adolescență; Vedetele sunt înnebunite după pisici! Unele au costat și sute de euro

Actriţa Corina Dănilă (48 de ani), care acum 16 ani făcea furori cu rolul din serialul „Numai iubirea” (Acasă TV), se consideră iubitoare de animale. Vedeta, care între timp a devenit prezentatoare la TVR 2, are un motan pe nume Bruce, din rasa Albastră de Rusia (300 €), graţios, cu picioare lungi, pe care îl adoră. Spre deosebire de alte rase, motanul Corinei îţi dă impresia că merge mereu pe vârfuri, scrie Click Toată lumea știe de intoxicația cu mercur, dar foarte puțini știu că aceasta s-a îmbolnăvit de hepatita A în adolescență. „Eu am vrut iniţial să urmez Medicina, numai că am făcut hepatita A în ultimul an de şcoală, în clasa a 8-a şi atunci viaţa mea s-a schimbat şi am avut turnura spre altceva. Aşa am ajuns în economic”, a zis Mihaela pentru Viva Bianca Neagu din „Numai Iubirea” are 23 de ani și arată mai bine Bianca Neagu a renunțat la actorie și a făcut un master pe logopedie, lucru care o face extrem de fercită. Biancăi îi plac foarte mult copiii și tocmai de aceea a ales meseria de logoped, relatează Libertatea Smiley și Gina Pistol au ales să plece în Thailanda, unde au fost însoțiți de părinții și de fratele lui Smiley, Filip. Gina Pistol a revenit în Asia după ce a petrecut acolo mai multe săptămâni la sfâristul anului – în Filipine și în Taiwan, unde a filmat pentru Asia Express. Drumul comorilor. Cei doi au publicat mai multe fotografii pe conturile lor de Instagram, dar niciuna în care apar împreună, ci doar fac referire unul la celălalt, cu El și Ea, potrivit AListmagazine Deea Maxer a născut pentru a doua oară în luna octombrie a anului 2019 o fetiță adorabilă care a primit numele Maysa și care a întregit familia. Totuși, soția lui Dinu Maxer a trecut prin clipe de coșmar în timpul operației de cezariană, pentru a ajunge la aceste momente de fericire, când s-a văzut mămica a doi copii, notează Click