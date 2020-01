Caru' cu vedete: Câștigă mii de euro lunar, stând acasă. Căsnicia cu Ștefan Bănică jr nu i-a adus Laviniei Pîrva concerte, dar i-a adus contracte de imagine; Vedetele de la Hollywood şi filmele cu care nu se mândresc astăzi

Înainte de a se face remarcat în rolul lui Joey din serialul “Friends” , Matt LeBlanc a jucat în popularul serial pentru adulţi „Red Shoe Diaries”. Într-un episod al seriei, personajul său are relaţii intime într-un lift. La 19 ani, Cameron Diaz a apărut pentru prima dată complet dezbrăcată într-un videoclip provocator numit „Ea nu este înger”. Blonda l-a dat în judecată pe creatorul materialului, care ajunsese să o şantajeze, notează Ok magazine Dacă la capitolul concerte Lavinia Pîrva nu se poate lăuda cu prea multe contracte, în ceea ce privește asocierea de imagine cu diferite branduri, soția lui Ștefan Bănică jr stă foarte bine. Căsnicia cu artistul i-a adus un capital de imagine de pe urma căruia face chiar și 5.000 de euro pe lună, potrivit Libertatea Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a manelistului Dani Mocanu pentru infracţiunea de incitare la ură împotriva femeilor din cauza versurilor unei manele pe care a încărcat-o pe Youtube. Este vorba de melodia „Curwa', care în prezent are 20 de milioane de vizualizări, scrie Viva Milla a avut o sarcină dificilă, s-a îngrăşat 22 de kilograme şi a ajuns de nerecunoscut. Însă nu îi pasă că s-a umflat şi că s-a urâţit din cauză că este însărcinată. Cel mai important este pentru ea ca al treilea copil, despre care a aflat că va fi fetiţă, să vină cu bine pe lume şi să fie sănătoasă. Milla mai are două fete, Ever, în vârstă de 12 ani, şi Dashiel, în vârstă de 4 ani, din căsnicia cu scenaristul şi regizorul Paul W. S. Anderson (54 de ani), notează Click "Timp de o săptămână (sau mai multe în functie de ce pachet alegi) te hrăneşti cu nişte picături sub limbă, spirulină, ceai, sucuri şi apă; în fiecare zi yoga, o oră de masaj (la alegere între diferite tipuri - eu prefer thai şi limfatic), meditaţie, dans, curăţare colon, suport psihologic (cei care au nevoie), terapie cu ozon, saună, sală de fitness, caiac, după un program fix, la ore fixe”, a spus Rita conform Ok magazine