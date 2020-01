​Caru' cu vedete: Artistele care au devenit mame după 40 de ani; Cristina Ich, la un pas să fie bătută de un rus. Alex Pițurcă a lasat-o singură în aeroport și a plecat spre o altă destinație. „Nu vreți să știți prin câte am trecut”

„Nu mergea chestia aia de trebuie să îţi citească paşaportul electronic şi unele din spate nu şi-au dat seama că sunt româncă: «Ia uite cât e de proastă asta». Ştiţi că sunt impulsivă şi nu pot să mă abţin şiam spus: Proastă eşti tu. Au venit cu unu de trei metri să mă bată, un rus”, povestește Cristina Ich la InstaStory. Se pare că Alex Pițurcă nu i-a luat apărarea iubitei lui, motiv pentru care s-au certat. Bărbatul a plecat singur către o altă destinație, lăsând-o pe Cristina singură în aeroportul din Mexic, notează Viva Ea a născut o fetiţă, Alizeh. Doi ani mai târziu au venit pe lume gemenii Kian şi Kaais. Halle Berry a devenit mamă pentru a doua oară când avea 47 de ani. Ea a născut un băiat, Maceo Robert, când era căsătorită cu Olivier Martinez, scrie Ok magazine Rapper-ul Marius Ivancea (30 de ani), alias What’s Up, are mari probleme cu nervii și din această cauză a divorțat vara trecută de Simina Costea (30 de ani). Aceleași dificultăți le are și în noua relație cu profesoara de muzică Alice Badea (33 de ani). În urmă cu o lună, iubita artistului a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției după ce el i-a vorbit urât și apoi i-a prins un deget în ușa liftului. Polițiștii au intervenit și după un scandal monstru, l-au încătușat pe recalcitrant și l-au condus la secție, notează Click La un moment dat, actorul a trecut printr-un divorț dureros. „După ce am divorţat şi am petrecut mai mult timp în România, când am revenit în California, m-am trezit singur şi fără rost. Relaţia extraordinară cu băieţii mei, Ştefan (angajat la o firmă de automobile) şi Alexandru (manager de sportivi), m-a ţinut pe picioare”, a mai spus Tudor Petruţ potrivit Libertatea Deși s-au scurs șase ani de la accidentul aviatic din Munții Apuseni, unde fostul pilot Adrian Iovan și-a pierdut viața, durerea este încă vie în inimile celor ce l-au iubit și prețuit pe acesta, în special fiul său, Albert, și fosta soție, Romanița, care îi organizează acestuia în fiecare an parastasul în apropierea locului cu pricina, conform Click