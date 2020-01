​Caru' cu vedete: Logodnica lui Liviu Dragnea a renunțat suspect la inelul primit de la fostul șef al PSD; ​Loredana Groza și Ștefan Bănică jr, în juriul emisiunii Next Star?

Anul 2019 a fost cu siguranţă anul realizărilor pentru Alex Velea şi Antonia. Celebrii cântăreţi au strâns o frumoasă avere din concerte şi emisiuni tv, iar banii i-au investit în prima lor casă. După ce ani la rând s-au înghesuit într-un apartament în zona de nord a Bucureştiului pentru care plăteau chirie câteva sute de euro, Velea şi Antonia au decis anul trecut să se transforme din chiriaşi în proprietari. S-au ţinut de cuvânt şi toţi banii agonisiţi din cântări i-au investit în luna decembrie într-o casă de lux, anunță Click Irina Tănase, logodnica fostului șef al PSD, pare să fi renunțat la inelul pe care i l-a oferit Liviu Dragnea. Tânăra de 28 ani dă semne că ar fi din ce în ce mai nostalgică, după ce a rămas fără partenerul ei de viață. Logodnica fostului președinte al Camerei Deputaților afișează mai mereu o mină tristă, oarecum resemnată, iar activitatea ei pare să fi devenit mai puțin importantă după ce bărbatul care i-a deschis noi orizonturi a fost încarcerat. Dacă, în trecut, se lăuda cu bijuteria primită de la fostul șef din Kiseleff, în prezent, la mai bine de jumătate de an de când logodnicul ei a intrat la închisoare, blonda a renunțat să mai poarte inelul scump, scrie Cancan Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute apariţii din lumea mondenă. Cu toate acestea, mulţi se întreabă dacă vedeta a suferit de-a lungul anilor vreo intervenţie chirurgicală. Ca să închidă gurile rele, Andreea a vorbit despre acest subiect! Vedeta susţine că nu are nicio intervenţie chirurgicală, ci că singura dată când a încercat, nu a reuşit. „Îmi pare rău că nu mă pot dezbrăca în fața voastră, ca să vă arăt că n-am nimic. Am doar o apendicită, două cezariene și degetele mici de la mâini strâmbe. Am încercat la 16 ani să le îndrept, dar operația n-a reușit”, susţine Andreea, potrivit SpyNews Cei doi artiști ar purta negocieri cu Antena 1, pentru emisiunea prezentată de Dan Negru. Doi artiști imbatabili, care au reușit să se mențină în atenția publicului timp de trei decenii, Loredana și Ștefan Bănică jr sunt, acum, în tratative pentru revenirea pe micul ecran, în cadrul unor importante emisiuni de divertisment. Dacă Ștefan este deja figură emblematică pentru Antena 1, se pare că postul și-o dorește în grilă și pe Loredana. Citeşte întreaga ştire: Loredana Groza și Ștefan Bănică jr, în juriul emisiunii Next Star? Cei doi artiști ar purta negocieri cu Antena 1, anunță Libertatea Una dintre cele mai atrăgătoare femei din România pune, mai nou, accentul pe frumuseţea interioară şi evoluţia personală. Care au fost posibile numai după ce a supravieţuit unei depresii crunte. Ani de-a rândul, ne-a zâmbit frumos de pe coperta tuturor revistelor glossy de la noi şi la braţul unora dintre cei mai râvniţi burlaci români. O invidiam cu toţii pentru succesul ei profesional şi personal, însă totul s-a dovedit a fi doar o aparenţă. Fosta vedetă TV traversa, de fapt, cea mai dificilă perioadă din viaţa ei, despre care a vorbit abia ani mai târziu, după ce începuse deja vindecarea, scrie Adevărul