Caru`cu vedete: Cântăreaţa Taylor Swift, despre tulburarea de alimentaţie: Este mai bine să gândeşti că arăţi grasă decât să arăţi bolnavă; Delia și soțul ei au fost obligați să rămână în Singapore, din cauza virusului ucigaş. „Venim acasă”

La câteva zile după ce va implini 84 de ani, actorul are un spectacol la Londra: “Nu-ntreba câți ani am!” Florin Piersic împlineşte 84 de ani pe 27 ianuarie, iar pe 2 februarie are spectacol în Marea Britanie. Florin Piersic împlineşte 84 de ani pe 27 ianuarie, dar actorul nu are prea mult timp de sărbătorit. Peste doar şase zile de la acest eveniment, Piersic va susţine un spectacol la Leicester Square Theater din Londra. Organizatorii spun că Piersic va împărtăși publicului cele mai savuroase povești, va recita versuri pline de sensibilitate, va depăna amintiri din impresionanta sa carieră, vă va face să râdeți cu lacrimi și vă va bucura prin interpretarea unor piese muzicale compuse special pentru el de către compozitorul Dan Iagnov, relatează Wowbiz.ro

Primul sărut pentru Brad Pitt a fost unul aranjat. Mărturisirea a fost făcută de actor într-un interviu pentru o celebră revistă pentru femei. Brad Pitt a mai dezvăluit că s-a îndrăgostit des de-a lungul vieții, iar în liceu a fost la două baluri, dar nu îi place deloc să danseze. "Numele ei este Lisa. A fost într-un garaj, eram în clasa a patra. Locuia la o stradă distanță. Am fugit acasă imediat după. Am fost foarte încântat, entuziasmat așa cum poate fi un elev de a patra. Dar a fost ceva planificat, aranjat, la modul: ne întâlnim aici și o facem. Așteptarea a fost un pic stresantă. Am ajuns acolo, mi-am făcut treaba și, îmi aduc aminte, am fugit acasă. A fost prea mult!", a povestit Brad Pitt, potrivit Digi24