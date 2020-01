​Caru' cu vedete: Lora este în doliu. Mama artistei a murit după o lungă luptă cu cancerul. «Ai plecat cu jumătate din inima mea»; Tily Niculae are probleme de sănătate, cu doar câteva săptămâni înainte de a naște

Tily Niculae a povestit pe Instagram că se luptă cu insomniile și lipsa somului. Mai mult, actrița suferă și de anxietate. „Încerc să rămân pozitivă, dar nu îmi iese. Al treilea trimestru este cel mai dificil din punct de vedere fizic și emoțional. Deprivarea de somn și insomniile m-au terminat!”, scrie Viva Mama Lorei a murit, după ce ani la rând a luptat cu cancerul la sân. În anul 2014, mama artistei a suferit o operație la nivelul sânilor la Spitalul Universitar Fatih, din Istanbul. În timpul operației i-a fost amputat sânul stâng. „«Cine are părinţi, pe pământ nu în gând/ Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând..» Drum lin mamă scumpă..ai plecat cu jumătate din inima mea”, a scris Lora pe rețelele sociale, unde admiratorii au încercat să o consoleze, relatează Click Gwyneth nu ezită să spună adevărul legat de relaţia ei libertină cu soţul Brad Falchuk şi chiar să recunoască experienţa “halucinantă” trăită cu el în Mexic, din care n-au lipsit drogurile…Paltrow a dat recent lovitura cu o lumânare care avea aroma vaginului ei – sau, cel puţin, asta scria pe ea – şi care a fost, la scurt timp de la comercializare, sold out pe site-ul ei, Goop.com, iar acum ţine prima pagină a ziarelor cu o mărturisire… la limita legii, scrie Ok magazine Începând din acest an, fost gazdă a emisiunii "De 3X femeie", care a făcut-o celebră, predă cursuri în șase mari orașe din țară. Noul ei proiect nu este la debut, vedeta fiind de cinci ani este trainer certificat în tehnică și arta livrării discursului."Cum m-am apucat de public speaking? Renunțând la televiziune și găsingu-mi vocația, pregătindu-mă, bineînțeles, de-a lungul timpului pentru această activitate pentru care ai nevoie nu numai de informație, ai nevoie de experiență, expertiză și vocație”, a spus Mihaela Tatu potrivit Click Realizatorul emisiunii “Apropo TV”, Andi Moisescu, este profesor de matematică. “Am predat doar în timpul facultății. Nu am fost diriginte, dar i-am ținut locul unuia. Am dat și câteva teze. Pe unele le-am și corectat. Cred că am fost cam darnic cu notele, pentru că după ce și-a aruncat un ochi peste nivelul lor, profesorul titular m-a rugat să le scad pe toate cu două puncte”, a povestit Andi despre experiența lui ca profesor de matematică, relatează Libertatea