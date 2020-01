Caru`cu vedete: Vedetele pompează 1 milion de euro în educaţia copiilor; Actrița Jessica Simpson, viață de calvar din cauza abuzurilor sexuale: ”M-am omorât cu alcool și pastile”

”M-am omorât cu alcool și pastile”. Actriţa Jessica Simpsona dezvăluit că a fost abuzată de fiica unor prieteni de familie încă de vârsta de şase ani, iar această traumă a împrietenit-o cu anumite vicii.. „M-am omorât cu alcool şi pastile”, spune Jessica, care recunoaşte că în 2017 a gustat din ultimul pahar. Blonda recunoaşte că cea mai grea parte a fost terapia, pentru că a făcut-o să se întâlnească cu toate lucrurile de care încerca să uite. “Mă gâdila pe spate, apoi continua cu alte gesturi. Am vrut să le spun părinţilor mei. Eram victimă, dar mă simţeam şi vinovată”, mărturiseşte ea. Actrița a avut curajul să le vorbească părinţilor ei abia când avea 12 ani. Tată ei a privit în gol, dar mama a avut o replică. Ţi-am spus că se întâmpla ceva.”Nu am mai rămas niciodată în casa prietenilor părinţilor mei, dar nici nu am vorbit despre asta”, a mai povestit actriţa, conform Ciao.ro