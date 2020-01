Caru`cu vedete: Gwen Stefani a ajuns de nerecunoscut din cauza intervenţiilor estetice; Cristi Borcea și-a obligat toate soțiile să facă un gest uluitor!

Noua serie a francizei “Bad Boys” e un succes de box-office în întreaga lume, alături de Will Smith și Martin Lawrence, în distribuție apar Vanessa Hudgens și DJ Khaled. “Bad Boys for Life” a avut, în primul weekend, încasări de 34 milioane de dolari, iar soundtrack-ul este un succes uriaș. Regizorii “Bad Boys for Life”, belgienii Adil El Arbi și Bilall Fallah au declarat într-un interviu pentru HLN ca prima alegere pentru rolul lui Zway-Lo (personajul negativ) a fost Dimitri Vegas. Motivul pentru care Veags nu a apărut in noul “Bad Boys for Life” a fost legat de probleme legate de viză și de reglementări de natură juridică, arată Știrile Pro Tv