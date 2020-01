​Caru' cu vedete: Irina Shayk a vorbit despre viața de mamă singură, după despărțierea de Bradley Cooper: „Am zile în care simt că mă prăbuşesc”; Oprah Winfrey împlinește 66 de ani. 7 lucruri mai puțin cunoscute despre celebra realizatoare tv

Oprah Winfrey este prima vedetă afro-americană care a apărut pe coperta revistei Vogue. Părinții ei au botezat-o inițial Orpah, după un personaj biblic, dar numele i-a fost scris în mod greșit pe certificatul de naștere și nu a mai fost modificat. Și-a făcut prima dată găuri în urechi la 51 de ani. În adolescență, obișnuia să învețe câte 20 de cuvinte noi din dicționar pe săptămână. Își începe fiecare zi cu o sesiune de rugăciune și de meditație, scrie Alistmagazine.ro „Cred că în orice relaţie sănătoasă îţi aduci atât cele mai bune părţi, cât şi pe cele mai rele – aşa este natura fiinţei umane. Nu este obligatoriu ca doi oameni grozavi să formeze un cuplu potrivit. Cred că am fost foarte norocoşi că am avut şansa de a experimenta împreună. Viaţa fără B (Bradley Cooper – n.red.) este un teren nou pentru mine, a declarat Irina potrivit Viva Raluca Bădulescu este celebră şi nu mai nevoie de nicio prezentare. Puţini ştiu însă că jurata de la "Bravo, ai stil" (Kanal D) are şi o soră, care ar putea oricând să-i calce pe urme. Îi seamănă leit şi ar putea face cu uşurinţă carieră în tv. Ioana Bădulescu este mai mică decât vedeta cu trei ani şi este psiholog, scrie Click “Dealerul meu de droguri de-abia plecase, făcusem sex cu ea, după care mi-a lăsat un pacheţel cu droguri şi-a trântit uşa după ea.” Ayda susţine că habar n-avea despre relaţia apropiată pe care William o avea cu traficanta lui de droguri. Mai mult de-atât, ea nici nu observase, în primă instanţă, că el era dependent de substanţe interzise, relatează Ok magazine Televiziunea Română este criticată după ce a difuzat spectacolul intitulat „Degeaba 30“, al artistului Tudor Gheorghe. Concertul conţine şi trimiteri critice la adresa Uniunii Europene şi a celor care au protestat în stradă de-a lungul ultimilor ani. “Canalie talentată” – aşa l-a etichetat Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, pe rapsod, notează Click