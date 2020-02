​Caru' cu vedete: Plătite regește ca să… se certe! Vedetele care participă la emisiunea “Bravo, ai stil Celebrities” au onorarii cuprinse între 500 și 1.000 de euro săptămânal; Viața Prințesei Diana, într-un musical pe Broadway

Viața Prințesei Diana continuă să suscite interes chiar și la 23 de ani de la trecerea ei în neființă, într-un tragic accident de mașină. Astfel, producătorii de pe Broadway vor pune în scenă un spectacol inspirat din viața Prințesei Inimilor, intitulat ”Diana: A True Musical Story”. Show-ul va putea fi urmărit începând cu luna martie pe marile scene de pe Broadway, după ce a fost jucat la o scară mai mică în California, la La Jolla Playhouse, conform Alistmagazine Cel de-al șaselea sezon “Bravo, ai stil” a adus în atenția publicului concurente deja cunoscute, fie din alte show-uri TV, fie de pe Instagram. Fetele care au acceptat provocarea au reușit să obțină onorarii fără precedent în istoria show-ului. Cele care au negociat la sânge în ceea ce privește banii au fost Andreea Tonciu, Raluca Tănase și Maria Ilioiu, potrivit Libertatea Tom Cruise uimeşte cu noua lui înfăţişare. Actorul care iese foarte rar la evenimente mondene pare că are faţa înţepată de albine, semn că substanţele care i-au fost injectate în piele nu au avut efectul scontat. Tom Cruise are 57 de ani şi niciun rid, dar faţa lui are, totuşi, un aspect nefiresc. În toată această goană spre perfecţiune, eroul filmelor de acţiune are toate şansele să rămână în scurt timp fără trăsăturile care l-au consacrat, scrie Ok magazine „Aștept cu nerăbdare și, trebuie sã recunosc, cu emoții, să începem filmările pentru reality-show-ul Mireasa, pentru că este ceva nou pentru mine, ceva ce n-am mai făcut niciodată. Mă bucur că Mireasa este un show live, pentru că prefer genul acesta de emisiuni. Sunt mai pline de viață, autentice, în ele lumea te vede cu bune și cu rele, fără să fie nimic cosmetizat', spune prezentatoarea emisiunii, Diana Dumitrescu conform Viva . Ciara a dezvăluit că va avea încă un copil în mediul online, chiar pe Instagram. Acolo a postat recent o imagine în care apare pe o stâncă, în depărtare, dar i se poate observa foarte bine burta. E vorba despre o sarcină avansată, probabil în al treilea trimestru. Ciara poartă un costum de baie minuscul şi are un corp de invidiat. Se poate observa ce picioare subţiri are şi ce tonifiate sunt. Artista a scris în descrierea imaginii simplu: "3”, relatează Ok magazine