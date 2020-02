​Caru' cu vedete: Reacția Lidiei Buble, după ce Răzvan Simion a dat de înțeles că relația lor nu mai merge; Madonna, dezvăluiri din dormitor: N-am fost niciodată cu bărbaţi slab dotați!

Madonna a fost măritată cu regizorul Guy Ritchie (51) şi actorul Sean Penn (59) şi a avut aventuri cu Warren Beatty (82) şi Vanilla Ice (52), iar aceste experienţe sexuale pot fi un izvor nesecat de informaţii picante pe care diva pop să ni le dezvăluie treptat. Madonna şi-a început show-ul din cadrul turneului Madame X în mod inedit. Adică şi-a înştiinţat audienţa că ea n-a fost niciodată cu vreun tip cu … organ genital de mici dimensiuni şi apoi s-a lăudat, tot în uralele publicului, că ea face o treabă minunată atunci când stă în genunchi, făcând aluzie la un act sexual oral, scrie Ok magazine . În ultima perioadă, Lidia Buble și Răzvan Simion au fost văzuți rar împreună și nu au mai venit împreună la evenimente așa cum obișnuiau. Oamenii sunt curioși dacă statutul relației lor s-a schimbat și au întrebat-o direct pe artistă care este situația. Fără să stea prea mult pe gânduri Lidia Buble a răspuns: 'Câinii latră mult'. Declarație suprinzătoare, cu atât mai mult cu cât Răzvan a afirmat tare și răspicat, în direct, că lucrurile nu sunt tocmai roz, între ei, scrie Viva Sinceră, diva de la Monaco a dezvăluit că a încercat să adopte un copil. Ea încercat să aibă o familie mai mare: "De multe ori, dar nu s-a potrivit. Nici să fac un copil, nici să-l adopt, am încercat ambele variante. Rămân, pentru moment, la unul şi bun. (râde)" "Aş fi făcut mai mulţi copii şi ceva mai devreme, în loc să fi fost atât de preocupată de muncă şi succes profesional. Sunt bune şi alea, nu zic nu, dar îmi place să fiu mamă şi simt că n-aş fi dat greş cu încă vreo doi, trei copii", a spus Mihaela conform Ok magazine Cea de-a 73-a ediție a Premiilor BAFTA, acordate de Academia Britanică de Film, a avut loc duminică seara la Royal Albert Hall de la Londra, iar o mulțime de vedete au luat parte la somptuosul eveniment, ca un preambul al Premiilor Oscar de săptămâna viitoare. În numele lui Brad Pitt, Margot a spus că va boteza trofeul Harry, pentru că-l va lua cu ea înapoi în Statele Unite, glumă făcută spre deliciul audienței, din care au facut parte și Prințul William și Kate Middleton – sub al caror înalt patronaj se desfășoară Premiile BAFTA, relatează Alistmagazine Anca Serea a împlinit 39 de ani duminică, 2 februarie, însă ziua de naștere a vedetei nu a fost atât de „festivă” precum se aștepta, în acest an. Marele absent a fost chiar partenerul de viață al Ancăi, Adi Sînă, care e plecat în străinătate „cu afaceri”. Solistul e prins momentan cu un turneu prin mai multe orașe din India, însă nu a uitat să se revanșeze față de soția lui. Acesta i-a scris Ancăi un mesaj siropos cu ocazia zilei ei de naștere și probabil că cei doi vor sărbători și împreună evenimentul atunci când cântărețul se va întoarce din turneu, notează Click