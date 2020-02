​Caru' cu vedete: Anahi, cunoscută din serialul Rebelde, a devenit mamă a doua oară; Cine este Michael Polansky, noul iubit al lui Lady Gaga

În luna noiembrie 2019, Anahi a anunţat că va deveni mamă din nou. Atunci a început să îşi arate burtica de gravidă şi tot atunci a anunţat că ea şi soţul vor avea încă un băieţel. Pe micuţ l-au numit Emiliano. Anahí Giovanna Puente Portilla de Velasco mai are un fiu, Manuel, în vârstă de 2 ani. Actriţa este căsătorită cu Manuel Velasco Coello, un politician din Mexic, scrie Ok magazine Lady Gaga este îndrăgostită din nou, de data aceasta de un afacerist din domeniul tehnologiei, Michael Polansky. Acesta este CEO al companiei Parker Group și al Fundației Parker, ambele aparținând lui Sean Parker, unul dintre primii investitori ai Facebook și fondator al programului Napster, una dintre primele platforme de descărcare gratuită de muzică din lume. Lady Gaga și Michael Polansky s-au afișat pentru prima dată de Anul Nou, în Las Vegas, potrivit Alistmagazine Actrița Milla Jovovich a născut o fetiță, care va fi botezată Osian, acesta fiind cel de-al treilea copil al ei cu Paul W. S. Anderson, producătorul francizei cinematografice "Resident Evil". "Credeam că va fi floare la ureche la al treilea copil, dar sunt chiar panicată acum, că știu la ce să mă aștept", a scris Milla pe pagina ei de Instagram, conform Click După ce a dispărut din lumina reflectoarelor, fosta jumătate a trupei Blondy s-a concentrat mai mult pe viața de familie. Cristina Rus a născut în mare secret cel de-al treilea copil și se simte o femeie împlinită. Pe 19 ianuarie, Cristina Rus a născut cel de-al treilea copil, o fetiță. Artista și Dragoș Bîlteanu sunt în culmea fericirii și chiar dacă nu sunt la primul copil, emoțiile au fost la fel de puternice, relatează Viva Meghan Markle face ce face şi reuşeşte să atragă tot mai multe antipatii. Acum, fosta Ducesă de Sussex este acuzată că şi-a croit drum prin viaţa Prinţului pentru a-şi resuscita cariera cinematografică. Aceste speculaţii au început să apară după ce mai multe voci au început să dea ca sigură întoarcerea brunetei pe platourile de filmare. O sursă apropiată de cei doi le-a mărturisit reporterilor că Meghan caută în prezent un nou agent care să ajute la relansarea carierei sale, scrie Ok magazine