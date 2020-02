​Caru' cu vedete: Antonia, reacție pentru fani după ce și-a operat sânii: „Sunt fată mare”; Mădălina Ghenea a publicat primele imagini cu iubitul ei. Bărbatul e fiul celui mai bogat om din Italia, cu o avere de 24,7 miliarde de euro

Mădălina Ghenea și Vito Schnabel trăiesc de mai mult timp o poveste frumoasă de dragoste, însă până acum, modelul și-a ținut iubitul departe de ochii curioșilor. Zilele trecute, aceștia s-au afișat pentru prima oară împreună, la concertul susținut de Jennifer Lopez și Shakira de la Super Bowl, scrie Viva Antonia a reacționat pe rețelele sociale după ce câteva zile și-a ținut fanii în suspans în legătură cu starea ei de sănătate.„Am primit multe mesaje de la voi, în legătură cu operaţia mea. Mulţi dintre voi aţi fost curioşi şi, o parte dintre voi, chiar îngrijoraţi. Vreau să vă spun că sunt foarte bine. M-am operat la sâni”, a spus Antonia într-un InstaStory, fără a da detalii. Artista s-a grăbit să-și anunțe fanii să nu o bombardeze cu mesaje de îngrijorare, fiindcă nu e cazul, relatează Perfecte.ro După o relație de un an, Sienna Miller a primit marea întrebare din partea iubitului ei, Lucas Zwirner. Actrița și dealerul de artă se pregătesc de căsătorie, după ce au deveniți, în mod oficial, logodnici. Sienna și Lucas au apărut pentru prima dată în calitate de cuplu în decembrie 2018, chiar la petrecerea fostului ei logodnic, Tom Sturridge, iar de atunci nu s-au mai ferit și s-au afișat fericiți cu orice ocazie, notează Click Tyra Banks a reuşit să îşi şocheze fanii.Actriţa este de nerecunoscut după o intervenţie estetică. Tyra a recunoscut până acum doar operaţia de la nivelul nasului, pe care susţine că a suferit-o în urmă cu ceva ani. Cu toate astea, chipul ei a căpătat un aspect nefiresc, ca de porţelan. Ba mai mult, nu are nici măcar un singur rid, potrivit Ok magazine Justin Bieber, idolul a milioane de adolescenți din toată lumea, a făcut câteva dezvăluiri dureroase în seria documentară pe care a pregătit-o pentru fanii care vor să-l cunoască mai bine dincolo de controverse și aparițiile media. Acum în vârstă de 25 de ani, solistul a mărturisit că perioada adolescenței a fost extrem de grea pentru el, în care s-a luptat chiar și cu dependența de droguri. La 13 ani a fumat canabis pentru prima dată, iar de acolo până la a încerca și droguri mai grele a fost doar un pas, conform Click