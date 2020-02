​Caru' cu vedete: Cine îl înlocuieşte pe George Buhnici la «iLikeIT». În trecut a lucrat la Digi 24; Catrinel Marlon și Dana Rogoz, printre nominalizările de la Premiile Gopo 2020

Cea de-a 14-a ediție a Premiilor Gopo are loc pe 24 martie la Teatrul Național IL Caragiale din București, unde vor fi premiate cele mai bune producții cinematografice românești, cele mai bune prestații actoricești și nu numai. Printre nominalizatele de anul acesta la categoria Cea mai bună actriță se află și Dana Rogoz și Catrinel Marlon, pentru rolurile interpretate în ”MO”, respectiv ”La Gomera”, scrie Alistmagazine George Buhnici a renunţat la televiziune şi la proiectul "i LikeIT» pentru a se dedica în totalitate mediului digital. El a prezentat ultima emisiune la Pro Tv anul trecut la finele lui octombrie. Înlocuitoarea lui este Iulia Ionescu, fost reporter Digi 24. Jurnalista a debutat la Digi24, în martie 2012, ca redactor și reporter la știri. De atunci și până în 2020, și-a împărțit zilele între studio, redacție și filmările de pe teren, realizând reportaje pentru departamentul de producție, notează Click Vinerea trecută, cei doi actori care formează un cuplu din 2011 au fost fotografiaţi la o ieşire de Sfântul Valentin împreună cu fiicele lor, Esmeralda şi Amanda Lee. De ramarcat şi ce mult au crescut cele două fete ale cuplului Gosling-Mendes, Esmeralda având acum cinci ani, iar sora sa mai mică, trei ani, relatează Ok magazine „Cum tocmai la Silviu, care are 28 de ani, să fie problema?” „Posibil să fie nevoie de un donator, ați fi pregatiti?, ‘ – Cuuum? Cum naiba să mă întrebi așa ceva, cum să fim pregătiți sa creștem un copil care are o informație genetica a altui bărbat?? Cum oare ar putea Silviu trăi cu acest lucru?”, a scris Lili Sandu conform Libertatea . De o lună de zile, „casa” soţilor Brigitte şi Florin Pastramă s-a mutat la shaormeria pe care şi-au deschis-o în zona Fundeni. El joacă rolul gazdei, se ocupă de primirea clienţilor, iar ea este „stăpâna bucătăriei”. Cel mai căutat preparat din meniu este pleşcaviţa, o chiftea de vită la grătar pe care Brigitte o face singură, după o reţetă îndelung studiată, notează Click