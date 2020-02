Caru`cu vedete: Primele imagini cu Carla`s Dreams, fără mască, pe scenă; Nu mai e loc de împăcare între Andreea Bălan și George Burcea

Cum arată la 63 de ani actorul care îl va interpreta pe Constantin Brâncuşi. A făcut furori în filmele cu mafioţi şi era considerat unul dintre cei mai sexy bărbaţi. Cum a ajuns să arate acum? Andy Garcia, considerat un sex simbol în Hollywood-ul anilor `80-`90, a făcut furori în filme precum Naşul, Pantera roz sau When a Man Loves a Woman. După o lungă absenţă de pe marile ecrane, el a revenit iarăşi în prim-plan cu filmele Mamma Mia! şi Book Club, reuşind să-şi uimească fanii cu apariţia lui. Acum, actorul american de origine cubaneză mai are puţin şi va împlini 64 de ani, vârstă la care urmează să-l interpreteze pe marele sculptor român Constantin Brâncuşi. Informaţia a fost confirmată zilele acestea de regizorul Mick Davis, cel care a regizat filmul Modigliani (2004), filmat în România, conform OK Magazine