Caru' cu vedete: Ricky Martin şi Jwan Yosef, doi ani de iubire pătimaşă; Imagini de senzație cu Daniela Crudu! Cum arată nasul rupt de iubitul croat al asistentei TV

Cum a început povestea dintre ei. Ricky Martin şi-a cunoscut actualul soţ prin intermediul reţelelor de socializare. Faimosul artist şi pictorul Jwan Yosef au bifat doi ani de căsnicie. Ricky Martin şi-a început cariera cu trupa „Menudo” în urmă cu mai bine de trei decenii, iar în 1998 primea premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare pop latină a piesei „Come back”. Avea succes, era atrăgător, iar presa îl asocia cu diverse frumuseţi, dar în public nu era niciodată văzut cu o iubită sau cu un iubit. Cântăreţul şi-a ascuns homosexualitatea ani de zile, dar în 2010 a făcut mărturisirea pe site-ul său. Admiratorii au fost şocaţi, dar pentru el a fost o mare uşurare, asta pentru că avea imaginea unui seducător latin, cu multe femei la activ, conform OK Magazine

ce mesaj le-a transmis tenorul celor 27 de victime. Tenorul spaniol Plácido Domingo, în vârstă de 79 de ani, şi-a recunoscut faptele de hărţuire sexuală şi le-a cerut iertare celor 27 de femei agresate. Plácido Domingo a fost găsit vinovat de hărţuire sexuală în urma unei investigaţii realizate de către Uniunea Cântăreţilor de Operă după ce peste 20 de femei l-au acuzat pe acesta de comportament inadecvat, de la flirt până la avansuri sexuale explicite, atât la locul de muncă, cât şi în afara lui. La mai bine de jumătate de an de la apariţia primelor acuzaţii, când nega vehement şi sublinia că atitudinea sa a fost una corectă şi că acţiunile au fost consensuale, Plácido Domingo a recunoscut că este vinovat de hărţuire sexuală,notează Adevărul.ro

Iubita lui, Anda Călin, este însărcinată din nou. Liviu Vârciu va deveni tătic pentru a treia oară! Iubita lui, Anda Călin, este însărcinată din nou. Se pare că i s-a împlinit visul fostului solist al trupei L.A. În urmă cu câteva luni, el declara că își dorește să mai aibă urmași. Anda Călin este gravidă în aproximativ 5 luni. Ea a fost surprinsă de paparazzi în timp ce făcea cumpărături. Burtica iubitei lui Vârciu era destul de vizibilă, deși încerca în zadar să ascundă că este însărcinată pentru a doua oară. Liviu Vârciu și Anda Călin mai au o fetiță, pe Anastasia, în vârstă de 2 anișori. De asemenea, prezentatorul tv mai are o fată, pe Carmina, din relația cu Ami Teiceanu, informează Verdict.ro

Le oferă prietenelor hainele pe care nu le mai poartă! Dacă, la pupitrul Știrilor Pro TV, etalează sacouri și vestimentații mai sobre, în timpul liber, Amalia Enache recuperează din plin la capitolul feminitate. Vedeta are o slăbiciune pentru rochii, iar garderoba ei a ajuns să fie magazin, pentru prietenele sale. onștientă că nu mai are loc în dressing, Amalia Enache a început să fie mai selectivă în ceea ce privește achizițiile. „Garderoba e un pic prea încărcată, după gustul meu. În ultimii ani duc o luptă de detox cu hainele, încerc să cumpăr minimum minimorum, cu foarte mare atenție, să fie branduri locale. Dar, pentru că am foarte multe evenimente, se adună”, a declarat Amalia Enache, potrivit Libertatea